黃金還是跌了 專家曝光原因

週三（3日）黃金價格下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（3日）黃金價格下跌，中東衝突再度升級，強化投資人對通膨升溫將導致利率居高不下的擔憂，並觀望本週將公布的經濟數據。

黃金現貨報下跌1%，報每盎司4440.99美元。

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8月交割的黃金期貨下跌1.2%，報每盎司4466.90美元。

《路透》報導，伊朗對科威特的襲擊導致該國機場受損並造成數十人受傷，美軍則在荷姆茲海峽附近展開空襲，而旨在停止戰爭的外交斡旋似乎未見進展。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格爾（David Meger）說：「美伊緊張局勢加劇，是導致黃金市場波動的主因。隨著衝突加劇，能源價格上漲預料將推升通膨預期。這可能導致利率上揚，進一步推高美元匯率，並對黃金構成額外下跌壓力。」

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（Johm Williams）表示，預料中東衝突引發的通膨升溫風險不會持續太久，並重申目前沒有必要調整美國貨幣政策。

市場關注預定週五公布的5月美國非農就業數據，以判斷聯準會（Fed）的貨幣政策走向。

ADP全國就業報告顯示，5月美國民間就業崗位增幅超出預期。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌2.2%，報每盎司73.40美元。

現貨鉑金下跌3.5%，報每盎司1868.58美元。

現貨鈀金下跌3.5%，報每盎司1321.97美元。

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