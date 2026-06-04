不是食物也不是衛生紙！美國人正恐慌性搶購「Costco這項商品」

隨著汽油價格飆升，尋求節省加油支出的美國民眾正大批湧向好市多（Costco）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著汽油價格飆升，尋求節省加油支出的美國民眾正大批湧向好市多（Costco）。Costco在最新一季財報中，指出公司汽油業務正出現「破紀錄的銷售量」，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）更表示，即便是原本只在賣場購物的既有會員，如今也開始在造訪Costco時順便加油。

美國商業雜誌《快公司》（Fast Company）報導，Costco在其零售賣場旁設有加油站，會員可使用這些加油設施為車輛加油，如同Costco賣場內販售的食品與商品一樣，Costco的汽油價格也以大幅低於競爭對手著稱，在消費者面臨生活成本壓力之際，這樣的策略展現出良好的商業效益。

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報導指出，消費者需求激增的程度，以至於在過去幾個月內，Costco必須額外安排油罐車配送，才能讓加油站持續維持充足庫存。

隨著伊朗戰爭持續推高燃料價格，較便宜汽油的吸引力可能促使更多消費者首次申辦Costco會員卡。瓦克里斯在與分析師的財報電話會議中透露：「消費者對價格的高度敏感，推動了這些創紀錄的銷售量，也讓許多會員在第3季首次使用我們的加油站。」

在美國，Costco的汽油價格通常每加侖比競爭對手便宜10至30美分（約3.17至9.52元新台幣），而在燃料價格高漲時，這些價差所帶來的節省更具意義。

Costco的策略是在維持低油價的同時，透過提高銷售量獲利，而非從每筆交易中賺取更多利潤。

雖然燃料業務的利潤率可能不高，但如同瓦克里斯觀察到的，更多會員前往Costco加油，也將帶動店內消費，因為在Costco加油的顧客，往往會在Costco買更多商品。

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