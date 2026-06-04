400萬退休金剛到手！60歲阿北因「1張紙」 ，晚年全涼了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「優雅退休生活」，竟在一夜之間崩盤！58歲高橋美智子（化名），原本滿心期待與剛領2000萬日圓（約新台幣400萬）退休金的丈夫秀一（化名）攜手環遊世界，沒想到竟意外在丈夫書桌上發現1張驚人的信用卡帳單，上面顯示「循環信用未償餘額高達298萬日圓（約新台幣59.6萬）」，無法容忍丈夫用這筆錢滿足自己虛榮心，當晚美智子怒遞離婚書。

日媒報導，由於房貸已付清，加上秀一2000萬日圓的退休金，原本應可過著令人羨慕的「優雅退休生活」，然而卻因秀一虛榮心作祟，瞬間淪為1場家庭風暴。

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報導指出，秀一退休僅僅1個月，美智子意外在丈夫信用卡欠債高達298萬日圓，更慘的是，用來自動扣款的銀行帳戶早已見底。

在美智子的嚴厲追問下，秀一才坦承這場瞞了足足5年的秘密。原來，5年前他為了維持經理的體面、犒賞部屬並給週遭人留下深刻印象，不惜刷卡購買名錶與高級西裝。

「因為每月還款額固定，我誤以為自己掌控了財務。」 秀一事後懊悔地說。

循環信用雖然標榜無論刷多少、每月都只需還固定金額，但其實際年利率高達15%。秀一每月繳納的款項大多被卡債利息吃掉，本金幾乎沒變，利息卻像雪球般越滾越大。他原本天真地以為靠退休金就能1次還清，卻不知自己早已淪為金融機構的無形奴隸。

得知真相的當晚，美智子感受到的不是財務危機，而是深沉的背叛感。即便秀一提議用退休金當場還清這300萬日圓，美智子依舊無法原諒丈夫隱瞞5年的欺騙行為。

「這筆退休金是我們未來的棺材本和醫療費，我絕不能容忍他拿去填補自己的虛榮心！」美智子當晚果斷從網路下載離婚協議書PDF檔，列印後直接甩在客廳

最終在秀一交出所有信用卡並註銷後，勉強畫下休止符。高橋夫婦雖然用退休金還清了卡債，但美智子已全面接管家庭財政大權，並對丈夫展開長期監督。

專家呼籲，步入老年生活前，夫妻雙方必須定期攤開所有信用卡還款設定與債務餘額，若始終對彼此的財務狀況外，危及的將不只是財產，更是大半輩子建立的婚姻關係。

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