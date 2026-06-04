台韓股市領漲全球 游庭皓揭這幾國慘跌：被AI浪潮拋棄

受AI浪潮影響今年亞洲股市狂飆，尤其是台灣、韓國股市更是領漲全球。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕受AI浪潮影響今年亞洲股市狂飆，尤其是台灣、韓國股市更是領漲全球，財經專家游庭皓發文指出，這波行情並不平均，幾乎所有漲幅都集中在台韓兩個經濟體，然而包含印度、法國、香港等地的股市卻呈現下跌，德國甚至接近零成長。

游庭皓在臉書發文指出，台韓股市領漲全球。今年以來，全球股市總市值成長約10.7%，但這波行情並不平均，幾乎所有漲幅都集中在台韓兩個經濟體。

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游庭皓表示，根據S&P Global以美元計價，南韓股市年初至今暴增87.5%，高居全球第一，台灣也大幅成長56.8%，排名第二，相較之下，美國標普僅增加10.8%，與全球平均幾乎相同。

游庭皓分析，背後關鍵在於記憶體龍頭三星電子、SK海力士，以及台積電、聯發科等企業，正成為全球AI基礎建設軍備競賽，最大的受益者。

游庭皓也提到，另一邊則是被AI浪潮拋下的市場。印度總市值下跌7.1%，法國下跌4.6%，香港下跌1.4%，德國甚至接近零成長。對此他也直呼「古有歐洲文藝復興，今有東亞科技復興」。

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