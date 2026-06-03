研華董座合體黃仁勳 劉克振：AI走入實體世界

工業電腦大廠研華董事長劉克振（左起）今日於台北國際電腦展合體輝達執行長黃仁勳。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）董事長劉克振今日於台北國際電腦展（COMPUTEX）合體輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，並提到AI下一階段的發展關鍵在於進入產業現場，成為推動企業升級的新基礎建設。研華將透過工業AI軟體平台WEDA，串聯代理式AI（AI Agent）與邊緣運算生態系，加速AI從雲端走向邊緣、從數位世界進入實體場域。

劉克振說，隨著生成式AI逐步成熟，產業發展重心正從模型能力競賽轉向實際應用落地。研華長期深耕邊緣運算市場，將持續以邊緣AI（Edge AI）、AI Agent與WISE解決方案為核心，攜手全球合作夥伴推動AI導入製造、醫療、城市服務等場域，協助企業提升營運效率與決策能力。

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研華近年聚焦邊緣AI、AI Agent及Physical AI三大趨勢，其中，WEDA平台整合NVIDIA NeMo等AI開發工具，支援製造、能源與設備管理等應用場景，並以SMT生產線與工廠能源管理AI Agent為例，展示如何將現場數據轉化為即時營運決策。

在實體AI（Physical AI）方面，研華整合NVIDIA、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等多元運算平台，結合感測器、AI加速模組、機器視覺與相機系統，打造可快速部署的邊緣AI機器人架構，應用範圍涵蓋自主移動機器人（AMR）、人形機器人、機械手臂、工業無人機及重型設備等場域。

工業自動化領域方面，研華展示從AI模型訓練、數位分身（Digital Twin）模擬到實體場域部署的完整流程，並透過三層式AI Agent架構推動智慧工廠與自主製造應用，加速企業導入AI技術。

除了製造領域，研華也將AI應用延伸至醫療與零售市場，其中智慧病房（iWard）整合臨床決策支援、病患監測與護理協作功能，可透過AI即時分析病患生理數據與護理資訊，提升照護品質及用藥安全；智慧零售則整合語音、影像辨識及商品推薦AI Agent，提供自助服務體驗，展現AI從技術能力轉化為實際商業價值的成果。

研華認為，當AI逐步具備感知、推理與自主行動能力後，Physical AI將成為下一波產業智慧化升級的重要核心，而邊緣運算平台與AI Agent也將成為推動相關應用落地的關鍵基礎。

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