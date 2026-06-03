外資資金挺進金融股 AI與半導體雙主軸全面發酵

台股漲不停，大盤衝上4萬6千點新高。法人表示，台股近期延續震盪走高格局，市場多頭氛圍逐步回溫。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股漲不停，大盤衝上4萬6千點新高！在COMPUTEX題材與半導體權值股帶動下，大盤指數今天（3日）再創歷史新高，加權指數終場狂飆901.85點，收在46459.16點，漲幅1.98%，包括：「盤中與收盤」皆刷新歷史紀錄。永豐投信表示，在半導體族群同步走強帶動下，台股近期延續震盪走高格局，市場多頭氛圍逐步回溫。

資金行情火力全開，外資單日買超433.96億元「連四買」。

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其中，金融股受到外資青睞，外資今日買超前十大個股，就有六檔是金融族群；根據統計，外資買超張數第二多是「永豐金」、5萬5408張，第三名「台企銀」4萬6348張，第五名是「第一金」3萬1932張，至於張數第八是「台新新光金」2萬7079張，第九是「玉山金」2萬6524張、第十是「國泰金」2萬2605張。

投信表示，觀察盤面結構，資金由先前分散配置，轉為集中於具市值與流動性優勢的電子權值股，成為推升指數的核心動能。

個股表現方面，聯電近期走勢轉強，除成熟製程價格調整與訂單回溫帶動外，更重要的是資金結構出現延伸效應。隨先進製程持續吃緊，部分需求與資金逐漸外溢至成熟製程與中游供應鏈，具備產能穩定與成本優勢的業者因此受惠，市場關注度同步提升。

另一方面，台達電亦因AI伺服器帶動電源與散熱需求升級，成為資金關注焦點，顯示AI應用從晶片端延伸至硬體與系統端的趨勢逐步成形，也進一步強化相關供應鏈的連動性。

從持股結構觀察，00888永豐台灣 ESG（高度貼近台灣產業脈動，配置以半導體供應鏈為核心，台積電、聯電與日月光投控構成主要權重，整體比重具相當代表性，展現以晶圓代工為主軸的投資輪廓。此外，00888涵蓋AI伺服器、電源管理、PCB與PC相關供應鏈，使整體配置不僅聚焦製造端，更延伸至AI運算基礎建設的關鍵環節；金融股則作為補充性配置，在盤勢波動時提供一定程度的結構穩定性。

整體而言，00888以貼近台灣中大型企業與主流產業為核心特色，在電子權值股主導的市場環境中，展現出與盤面高度連動的特性。隨市場持續聚焦AI發展、半導體供需變化及Computex後續效應，電子與科技族群仍將是觀察重點。

在資金回流主流產業趨勢，未明顯改變前，具備產業代表性的權值結構、仍有機會持續吸引市場關注，而00888後續表現，亦將隨權值股動能、量能變化及國際資金流向，而呈現相應波動。

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