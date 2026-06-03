身家狂飆逾3兆元！他睽違26年再登頂「亞洲首富」

孫正義重登亞洲首富。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI熱潮持續推升市場情緒之際，日本軟銀集團創辦人兼董事長孫正義（Masayoshi Son）正式超越印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲新首富，這也是他時隔26年後再次登上亞洲首富寶座。

《Forbes》3日報導，以最新億萬富豪榜估算，現年68歲的孫正義目前身價已達970億美元（約新台幣3.04兆元），主要財富來自於他持有的軟銀集團股份。相比之下，安巴尼目前的財富約為900億美元（約新台幣2.82兆元）。

請繼續往下閱讀...

報導指，近期全球市場對AI產業前景高度樂觀，帶動軟銀股價一路飆升。今年以來，軟銀股價累計上漲超過80%，市值已達2980億美元（約新台幣9.34兆元）。在股價大漲帶動下，軟銀本週正式超越Toyota，成為日本市值最高企業。

孫正義日前接受媒體訪問時表示，AI革命帶來的機會遠超過當年的網路泡沫時代。他指出「我認為AI的規模不只是網路時代的10倍，很可能是50倍。」就在前一天，孫正義才剛宣布，將在法國投入最高750億歐元（約新台幣2.72兆元）資金，用於資料中心等AI基礎建設項目。

分析指出，推動軟銀近期大漲的最大功臣之一，是旗下持股近90%的英國晶片設計公司安謀（Arm Holdings）。今年以來，Arm股價已暴漲超過250%。該公司日前預測，原本預定達成的150億美元（約新台幣4703億元）晶片銷售目標，可能比預期更早實現。

除了安謀之外，市場也高度看好AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的未來發展。軟銀至今已向OpenAI投資超過300億美元（約新台幣9405億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法