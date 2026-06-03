亞洲創新籌資平臺專屬網站啟用 助力打造臺灣成為亞洲那斯達克

亞洲創新籌資平台專屬網站，正式啟用。（擷取自亞洲創新籌資平台官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕金管會為推動亞洲創新籌資平臺，責成臺灣證券交易所協同櫃買中心建置之亞洲創新籌資平臺專屬網站（https://www.aic.net.tw/zh/）正式啟用。將平臺願景策略、多層次市場架構及重點產業等核心資訊整合為一站式窗口，作為對外訊息揭露與市場溝通之重要門戶，提供各界即時掌握我國資本市場支持產業發展之推動細節與執行效益。

亞洲創新籌資平臺致力於落實國家「創新經濟．智慧國家」與「臺灣人工智慧島」之發展願景，在以資本為槓桿，構築亞洲創新企業的最佳籌資環境，全力推動臺灣成為亞洲首選的創新籌資中心、即「亞洲那斯達克」。

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平臺整合證交所及櫃買中心資源，透過多層次資本市場架構，以「板塊合擊」之方式，確保無論是大、中、小或微型公司，均能根據其發展階段找到最適切的籌資管道，並發揮「以大帶小」的群聚綜效，協助國家政策重點產業，形塑完整創新生態系，並提供股債雙主軸的籌資工具以強化企業融資韌性。

證交所表示，未來將透過臺灣創新板及亞洲創新籌資平臺，持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，證交所為了打造一條從企業籌備進入資本市場、上市到上市後發展的完整支持路徑，傾注資源「一路陪跑」，從提供ESG與IR客製化輔導、委託專業機構出具研究報告，到積極舉辦國際展會與法說會等引資活動，全方位挹注企業營運動能，以實際行動鏈結資本市場資源。

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