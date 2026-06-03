證交所估今年40家公司送件上市 AI供應鏈占約4成

證交所參加台北國際電腦展，助攻AI發展。（證交所提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕AI產業持續帶動資本市場成長動能，證交所預估，今年將有近40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，等於有約四成來自AI產業鏈。

證交所表示，2025年申請上市IPO家數達45家，創2008年以來新高；總募資金額高達270億美元（約新台幣8500億元），較2024年幾乎翻倍增加，創下歷史紀錄。近期上市企業包含AI與半導體供應鏈公司，如鴻勁精密（7769）和倍利科技（7822）等。

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臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「證交所不僅僅是一個交易所，在資本與創新的交會點上，證交所是全球資金連結AI企業的橋樑。透過連結國際資本的力量，讓臺灣領先技術得以規模化、全球化。」

證交所指出，臺灣位處全球AI與半導體生態系的核心，截至今年4月底，外資占總市值的49.4%，占日均成交值的35.5%。目前上市公司市值約有81.44%集中於科技相關產業，國際投資人透過臺灣證券交易所的交易平台，得以參與全球最具戰略重要性的科技市場，並能廣泛接觸完整AI與創新生態系。

證交所表示連續第二年加入COMPUTEX展會，強調資本市場在AI從技術突破邁向大規模商業部署的過程中扮演協助的角色，更協助全球投資人連結AI價值鏈最前線的企業。

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