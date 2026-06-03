凌華邊緣AI迎收割期 攜手達明、法博搶攻機器人專案

凌華總經理黃怡暾看好公司未來展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華科技（6166）在邊緣AI與機器人布局迎來收割期，管理層今天表示，目前在四足、人形及輪型機器人皆有著墨，美、中、歐市場都有布局，機器人相關營收佔比約7%。其中，美系機器人專案預計2至3年後可望看到顯著成績。

凌華在機器人策略合作方面，透過轉投資法博智能（Farobot）與達明機器人（4585）深度合作，預期明年相關業務將迎來雙位數成長，不過目前整體營收佔比仍低於10%。值得注意的是，凌華對於邊緣AI有嚴格定義，必須實際運用到視覺語言模型（VLM）才算入邊緣AI營收，例如醫療輔助判斷等應用。

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凌華指出，公司現階段在邊緣AI的晶片平台仍以英特爾（Intel）為主，市佔率高達7成；不過輝達（NVIDIA）平台上升速度極快，過去營收佔比幾乎為零，如今已迅速衝破15%，旗下五大產品線皆有案子正在成長。

在區域市場表現上，美國作為凌華主要成長引擎，營收佔比已超過3成。博弈、交通、醫療、國防及能源等應用全面成長，開案量分布均勻。美國市場今年首季創下年增123%的爆發性成長，全年預估將維持30%以上的高成長。

歐洲市場在經過內部整頓後，成長步伐符合預期，營收佔比將從去年的17%提升至今年的20%，主要拿下零售與醫療領域的Design-win（新案過關），邊緣AI應用也正在慢慢上升。

展望未來營運，凌華今年目標將毛利率波動控制在2個百分點以內，隨著營業利益率好轉，公司將持續投入資本。內部正著手籌建PPC（工業平板電腦）產線，並計畫將法博廠區導入華亞廠，未來將增加系統（System）級產品比例並與面板進行整合。

在亮點產品線方面，EV邊緣顯示應用營收佔比已達27%，而其中的PPC產品線受惠美國市場首季衝高101%，今年預期有30%以上成長，明年則可望維持雙位數增幅。受惠工業、醫療長單能見度高，凌華對明年展望持樂觀態度。

不過，凌華也點出，短期內供應鏈仍面臨挑戰，目前CPU仍有10%至20%的缺口，導致出貨往後延，交期從原本的10至12週拉長到12至16週，需觀察第四季能否改善。此外，SSD價格持續上漲、記憶體過貴，導致零售端需求受到壓抑，但也引發客戶提前下單的預期心理，導致B/B值（訂單出貨比）衝高到1.5，這在一定程度上影響了邊緣AI的導入速度。

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