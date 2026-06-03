上緯智聯攜手酷博樂，加速全景智慧巡防機器人應用落地。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）旗下上緯智聯今（3）日宣布攜手現場實境遠端管理（Reality Remote Management；RRM）領導廠商─信驊（5274）子公司酷博樂（Cupola360 Inc.），共同推動實體AI機器人從概念邁向商用，讓機器人具備全方位的感官進化，加速全景智慧巡防機器人應用落地。

上緯智聯指出，AI機器人的價值將在智慧製造、智慧物流、智慧醫療及公共服務等領域全面展現，為強化機器人在複雜環境中的行動精準度，上緯智聯深度整合酷博樂的360度全景視覺與現場遠端管理方案，讓機器人具備全方位的感官進化，大幅提升作業效率與系統穩定性，成為AI監控轉型的先鋒。

請繼續往下閱讀...

透過與酷博樂跨領域合作，上緯智聯指出，這不僅能縮短技術導入週期，更能快速驗證並複製成功的商用模式，讓AI機器人從實驗室走入真實場域，創造具體商業價值，未來將持續擴大合作版圖，深化與各類產業夥伴的連結，打造開放且具擴展性的智慧機器人生態系。

酷博樂也說，酷博樂全景360度相機模組就像是各式移動載具的「眼睛」，透過搭載酷博樂全景AI視覺模組，機器人與機器狗等移動載具在行進避障、遠端操作與AI判讀時，擁有全方位、零盲區的完整視野，大幅提升移動載具在安防巡邏、倉儲巡檢及高風險場域中的自主巡航與智慧感知能力。當系統偵測到異常時，能第一時間發出即時告警，不僅降低企業的人力巡檢成本，更能讓有限人力專注於更高價值的決策工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法