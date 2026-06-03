創見5月營收創歷史次高 4、5月營收超越第一季

記憶體模組廠創見（2451）今日公告5月合併營收達62.98億元。（創見提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）今日公告5月合併營收達62.98億元，月減15.46%、年增469.83%，創單月營收歷史次高；4月、5月累計營收達137.5億元，一舉超越第一季整季營收136.3億元，提早創單季營收新高紀錄。

創見對記憶體市場仍持樂觀看法，預期將持續供不應求，因AI帶來龐大需求，預計未來一年半至兩年內，記憶體市場將呈現缺貨與供不應求市況，主要是新產能最快也要到2027 年才可能釋出，短期內供給仍無法滿足需求。

請繼續往下閱讀...

面對當前全球市場需求強勁、供應鏈格局緊湊的挑戰，創見指出，憑藉公司長期穩固的全球通路佈局與高度靈活的產能配置，將全力支援全球客戶對高階儲存裝置、工業級DRAM 記憶體模組等核心產品的龐大需求。

適逢COMPUTEX 2026台北國際電腦展盛大舉行，創見也正透過此國際舞台與全球買家展開交流，期盼進一步深化全球佈局，與合作夥伴攜手共創長遠價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法