麗臺老董退休前敲定轉型 AI新事業下半年樂觀

麗臺董事長盧崑山（前右1）今日主持任內最後一次股東會，看好下半年接單與業務發展維持正向成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線顯卡廠麗臺（2465）董事長盧崑山今日主持任內最後一次股東會，他表示，公司近年已完成策略轉型，從過去以GPU（圖形處理器）代理銷售業務為主，逐步轉向實體AI（Physical AI）與落地式AI解決方案市場，並於今年正式成立新事業處，切入工作站、AI伺服器與液冷相關應用領域，看好下半年接單與業務發展維持正向成長。

盧崑山指出，麗臺過去營運重心以單一GPU產品銷售為主，但隨著AI市場快速發展，公司已將資源集中於AI與輝達（NVIDIA）生態系相關應用，聚焦大型語言模型（LLM）、Omniverse、本地端AI運算等解決方案，目標客戶涵蓋政府單位與企業市場，協助客戶在兼顧資訊安全與資料隱私需求下導入AI技術。

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盧崑山提到，麗臺並非以銷售高階AI伺服器硬體作為主要市場定位，而是鎖定工作站與AI軟體整合市場，希望讓客戶能夠實際感受到AI落地應用的效益，並協助解決軟硬體導入過程中的整合問題。為集中資源投入AI領域，公司近年也陸續結束部分非核心業務，完成組織精簡與重整。

在新布局方面，麗臺今年成立新事業處，從原本的GPU代理模式進一步延伸至工作站、AI伺服器、水冷與液冷設備等完整AI解決方案，並結合大股東大訊於機殼設計、水冷與液冷技術上的資源優勢共同開發產品。目前相關產品已完成初步設計，並展開人才招募與經銷通路布局。

談及下半年展望，盧崑山認為，目前市場仍呈現需求大於供給的情況，公司對接下來季度的訂單與業務發展抱持樂觀看法。不過，實際營運表現仍須觀察GPU交期、原廠產能以及記憶體、CPU等零組件供應情況，相關供應鏈狀況將是影響後續出貨的重要因素。

此外，受到NVIDIA產品出口限制等因素影響，麗臺近年持續調整市場布局。過去中國市場約占營收65%，海外市場占35%，目前已逐步調整至中國與海外市場各占約50%，未來也將持續提高海外市場比重，分散單一市場風險。

至於接班規劃，盧崑山表示，預計6月8日董事會將確認由大訊董事長梁見發接任董事長職務，未來新團隊將持續推動AI轉型策略，並聚焦具技術門檻與較高毛利的核心業務發展。

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