AI護體台股續創新高！新台幣量縮走升，暫收31.417元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美伊談判前景不明，市場避險情緒增溫，美元指數續在99高位整理，不過AI題材持續發酵，台股漲勢不歇，大盤指數一舉飛躍46000點大關、再創歷史新高，新台幣兌美元匯率也擺脫前一日頹勢，早盤再見31.3字頭，惟市場觀望氣氛升高，升幅隨後收斂，中午暫時收在31.417元、升值2.8分，台北外匯經紀公司成交量6.12億美元。

新台幣匯價今早以31.43元、升值1.5分開出，受台股強勢上攻激勵，很快就升破31.4元價位，上午盤最高見到31.395元，升值5分。

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主要亞幣在美元居高下，升貶互見，日圓兌美元匯率一度貶至159.99、逼近160重要心理關卡，隨後小幅彈升，但仍在159.8元附近低檔徘徊，市場普遍預期，一旦日圓跌破160價位，官方將再度進場干預。人民幣與韓元也同步走弱，但跌幅有限。相較之下，新台幣匯價在台股創高以及資金動能支撐下，表現一支獨秀。

投資人同時關注美國經濟數據，昨日公布的4月職缺數達761.8萬，高於市場預期，創近1年新高，美就業市場仍具韌性，聯準會不急於降息，市場接下來將關注5月非農就業報告。

第一金認為，由於美國目前的長天期利率及房貸利率仍處於高檔，企業與民眾的融資成本偏高，若中東地緣政治風險降溫，美國在今年下半年至第四季仍有降息機會。

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