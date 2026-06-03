COMPUTEX萬人擠爆見證台灣AI核心 藍委楊瓊瓔：政府應有更積極供電政策

國民黨立委楊瓊瓔。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）旗下亞洲指標新創展會InnoVEX於2日至5日在台北南港展覽館二館登場，首日便湧入超過6萬人預約參觀，創下歷史新高。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，台灣有最頂尖的科技人才與供應鏈，絕不能因為錯誤、僵化且不穩定的能源政策，讓台灣的AI黃金發展期止步或轉向佈局其他國家。政府應有更積極的供電政策，給台灣人民與產業界一個交代。

「AI是產業的未來，但它同時也是不折不扣的『吃電怪獸』。」楊瓊瓔表示，賴清德總統宣稱「科技發展到哪裡，穩定電力支持就到哪裡」，並掛保證2032年前供電沒問題，完全是坐在冷氣房裡看數字。她質問，當前台電基載電力根本不足，面對如此龐大的AI用電缺口，政府至今拿不出具體可行的能源配比修正方案，難道要產業界一邊衝刺AI，一邊提心吊膽隨時會斷電？

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楊瓊瓔強調，台灣享有AI供應鏈的紅利，但無可避免需要面對電力供應的挑戰。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等企業領袖多次直言「AI發展需要更多電力」；和碩董事長童子賢等多位產業界大老早就公開示警，太陽能屬於「間歇性發電」，沒太陽就沒電。政府寄望用儲能與水力抽蓄來輔助，根本是緩不濟急，無法提供AI產業24小時、高穩定度、低失真的高品質電力。

楊瓊瓔認為，民進黨政府執迷於僵化的能源政策，現行的不當能源體制，已經導致台電累積虧損高達數千億元，行政院一再用人民的血汗納稅錢去撥補增資這個「無底洞」，卻換不來穩定的電力。

楊瓊瓔強調，政府必須立刻盤整出真實的AI用電需求，重新檢討不穩定的跳電、停電；政府不應一邊對產業用電供不上，一邊又想在9月電價審議會上蠢蠢欲動調漲電價，剝削民生與產業。

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