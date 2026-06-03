又是AI熱潮！南科1至4月營收成長21.30％

南科今年1至4月營運表現卓越，較去年同期成長達21.30%，鞏固了在全球高科技供應鏈的核心地位。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球AI熱潮蓬勃發展，南部科學園區今年1至4月營運表現卓越，在積體電路產業的領航帶動下，營業額已突破兆元大關，逾1.097億元，較去年同期營業額成長達21.30%，不僅展現穩健的擴張動能，更鞏固了世界上高科技供應鏈的核心地位。

南科管理局指出，積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用的強勁拉貨，3奈米先進製程持續放量，1至4月營業額達9638.22億元，較去年同期成長22.70%；光電產業雖有不斷電系統銷售持續成長之加持，但面板廠仍處於結構轉型陣痛期，1至4月營業額625.38億元，較去年同期微幅衰退0.81%。

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而電腦及周邊產業受惠全球超大規模資料中心需求爆發，促進通用型與AI伺服器銷售持續強勁，1至4月營業額214.44億元，較去年同期成長31.61%；通訊產業受惠主流網通設備的規格轉換動能，帶動上游關鍵元件銷售起飛，1至4月營業額達60.03億元，較去年同期成長17.72%。

至於精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續熱絡，帶動精密元組件及自動化系統穩定成長，1至4月營業額達354.89億元，較去年年同期成長28.17%；生物技術產業在醫療器材與原料藥國際市場開拓有成下，本期營業額達54.11億元，較去年年同期成長16.33%。

管理局強調，營運成果充分展現南科無可撼動的產業韌性與群聚綜效，隨著主力產業市場需求持續暢旺，為今年營運奠定堅實的成長利基，全年營運榮景可期。

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