68歲阿北帶270萬搬到鄉下「低成本養老」 半年後女兒探視被1景象嚇壞

高齡者在規劃移居時，往往忽略生活機能、交通便利性及醫療資源等關鍵因素。。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人退休後夢想遠離都市喧囂，到鄉下過著悠閒自在的退休生活。然而，日本一名68歲退休男子實現夢想搬到鄉下定居後，生活卻逐漸陷入孤立與不便之中。半年後，女兒前往探望時，眼前景象讓她當場愣住，忍不住脫口而出「你真的住在這裡嗎？」

根據日媒報導，68歲的隆夫（化名）過取任職於一般企業，退休後每月可領取約16萬日圓（約新台幣3.1萬元）年金，另有約1400萬日圓（約新台幣272萬元）退休金。妻子過世後，他一直希望離開都市，過著清靜自在且低成本的晚年生活。

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隆夫向家人表示，自己已經厭倦都市生活，希望找個安靜的地方依照自己的步調生活。於是他在鄉下購買一棟附帶庭院的中古平房，價格遠低於都市房價，還打算種菜打發時間，享受退休人生。

剛搬過去時，隆夫經常拍攝庭院、附近河流以及農產品直銷站的照片分享給女兒真由（化名），看起來精神相當不錯，也讓家人逐漸放下心來。

然而，大約3個月後，真由發現父親的聯絡頻率開始減少。每次打電話詢問近況，父親總是簡單回應「還好」、「沒什麼變化」，讓她反而越來越擔心。半年後，真由決定親自前往探望父親。

抵達後，她發現父親家門前雜草叢生，信箱裡堆滿數天未整理的廣告傳單。進入屋內後，餐桌上擺放著便利商店微波食品空盒，冰箱裡也只剩少量即食食品。眼前景象讓她忍不住問道「你真的住在這裡嗎？」

面對女兒的疑問，隆夫只是尷尬地笑著回答「反正還過得去啦。」深入了解後，真由才發現父親的退休生活並不像當初想像般美好。原來，距離最近的超市開車約需20分鐘，起初隆夫認為不成問題，但隨著年紀增長，他開始對夜間駕駛及陌生道路感到不安，外出採買次數逐漸減少。

此外，附近缺乏醫療資源，每次回診領藥都得開車前往市區。遇到下雨天時，隆夫甚至會因嫌麻煩而延後就醫。除了生活機能不足外，老屋維護也是沉重負擔。庭院除草、清理排水溝以及冬季防寒措施，都需要投入大量體力與時間。

隆夫坦言「房子雖然買得便宜，但真正住下來才發現，需要花的錢和體力一點也不少。」更令真由擔心的是父親的社交狀況。雖然與鄰居偶有互動，但彼此並不熟識；過去在都市工作的朋友也因距離遙遠，幾乎無法見面。隆夫甚至透露，有時候一整天都不會和任何人說話。這句話讓真由感到十分心酸。

她逐漸意識到，父親原本追求的「安靜生活」，其實也意味著與社會接觸大幅減少，甚至可能演變成孤獨生活。

專家指出，高齡者退休後選擇移居鄉下並非壞事，但規劃退休生活時，除了房價與居住環境外，更應考量交通、醫療、購物便利性以及社交支持系統等因素。否則看似理想的田園生活，可能在不知不覺間成為孤立無援的晚年生活。

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