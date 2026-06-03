韓股今年翻倍飆漲 高盛：未來1年仍有35％上漲空間

南韓股市今年表現強勁，累計漲幅約100%。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓股市今年表現強勁，累計漲幅約100%。不過高盛（Goldman Sachs）策略師認為，在人工智慧（AI）相關半導體族群持續帶動企業獲利成長下，韓股後市仍有上漲空間。

高盛策略團隊週三（3日）將南韓KOSPI指數未來12個月的目標點位上調至1萬2000點，意味著相較於目前水準仍有超過35%的上漲空間。

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高盛策略團隊指出，亞洲股市的報酬主要仍由企業獲利驅動，並認為南韓具備「獲利成長更強、記憶體週期被低估，以及潛在評價重估」等利多因素，因此維持對韓股加碼（overweight）看法。

報導指出，今年以來KOSPI指數已大漲約100%，表現居全球主要股市前段班。不過漲勢集中於少數權值股，主要包括記憶體晶片大廠SK海力士（SK hynix）及電子龍頭三星電子（Samsung Electronics）。

而韓股快速飆升，也伴隨風險。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）指出，過去6個交易日KOSPI上漲12.15%，但每日市場廣度均為負值，且幅度不小，顯示漲勢集中於少數大型權值股。

KB Financial Group全球策略師金（Peter Kim）則表示，三星與SK海力士持續大幅跑贏大盤，半導體景氣循環仍為主導韓股表現的關鍵因素，並警告市場強勢表現恐使投資人忽略韓國經濟與產業基本面潛在風險。

此外，韓股與實體經濟表現分歧情況仍在延續，也使政策制定面臨更複雜挑戰。儘管股價與房地產價格走高，南韓經濟仍面臨薪資成長疲弱、就業動能不足及能源成本上升等壓力。

但儘便如此，目前全球投資人似乎仍願意暫時忽略這些風險，因為AI所帶動的獲利成長仍是亞洲股市最重要的投資主題。高盛預估，2026年亞太地區股票的每股盈餘（EPS）將成長60%，而科技產業仍將是市場表現最強勁的板塊。

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