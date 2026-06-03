國內最大簡訊平台爆資安危機 立委轟數發部慢半拍

EVERY8D疑遭駭，數發部表示，有68個機關曾使用、36個已停用。（截自國會頻道）

〔記者邱巧貞／台北報導〕國內資訊服務業者互動資通（Teamplus）旗下EVERY8D簡訊代發平台日前疑似遭駭客攻擊，造成服務中斷，引發外界對個資外洩及國安風險的高度關注。

今（3）日立法院交通委員會審查數位發展部及所屬機關預算，國民黨立委萬美玲質詢指出，EVERY8D為國內市占率第一的簡訊代發平台，服務對象涵蓋銀行、政府機關、上市櫃企業、醫療院所及一般民眾，一旦遭駭，影響層面極廣。

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她質疑，事件於5月26日爆發後，數發部是否第一時間就已掌握狀況？為何直到5月29日由立委辦公室主動詢問後，相關單位仍表示「這不是我們的業務」，認為應由其他主管機關處理，數發部隔日（30日）才發布新聞稿說明後續處置措施。

萬美玲表示，過去發生重大資安事件時，數發部經常以權責歸屬為由，表示應由警政署或經濟部負責，但此次事件涉及國內重要簡訊基礎設施及大量個資，外界更關心數發部在重大資安事件中的角色與責任。她認為，從事件發生到正式回應之間仍存在明顯時間落差，反映行政機關在重大資安事件的應變機制仍有檢討空間。

對此，數發部長林宜敬坦言，這件事情「的確有改進空間」。他表示，事件發生初期，部內同仁對於權責歸屬有不同看法，因此花費一些時間釐清，但他得知情況後便要求同仁，不應糾結於權責劃分，而應優先處理事件本身，數發部也已積極介入後續調查與處置工作。

針對行政檢查進度，數位產業署署長林俊秀表示，目前最重要的是釐清遭駭事件是否涉及個資外洩，以及外洩範圍究竟有多大。由於目前仍無法完全掌握相關情況，因此已要求業者持續補充資料，以利進一步調查。

此外，立委萬美玲也進一步關切，究竟有多少政府機關使用這家遭駭的簡訊代發平台。對此，數發部表示，目前掌握共有68個政府機關曾使用該平台，其中36個機關已停止使用，另有32個機關完成密碼更新及相關資安強化措施。數發部表示，後續將持續追蹤事件發展，並督導相關單位進行風險管控與資安防護，以降低潛在衝擊。

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