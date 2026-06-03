油市最怕的事還沒結束！伊朗最新態度曝光 國際油價強勢反彈

國際油價週二（2日）於震盪交易中上漲約1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在市場等待伊朗戰爭相關消息之際，伊朗正在審查美國提出的一項停戰協議草案，國際油價週二（2日）於震盪交易中上漲約1%，並觸及一週高點。

布蘭特原油期貨上漲1.02美元，漲幅1.1%，收報每桶96.00美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.60美元，漲幅1.7%，收報每桶93.76美元。

這是兩項基準油價自5月26日以來的最高收盤價。

伊朗媒體週二報導，伊朗正在審查美國提出的停戰協議，但過去幾天並未與華府進行聯繫。不過，美國總統川普表示，雙方談判一直持續進行。

距離美國與以色列對伊朗發動空襲已超過3個月，目前衝突陷入僵局。儘管雙方維持脆弱停火狀態，但關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）仍大致處於封閉狀態，海上交通受到嚴重限制。

自戰爭爆發以來，伊朗實際上已阻止大多數非伊朗籍船舶進出波斯灣，導致全球約五分之一的原油與液化天然氣（LNG）運輸受阻，並推升油價上漲50%以上。美國同時也持續封鎖伊朗港口。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中表示：「由於白宮與伊朗方面釋出互相矛盾的訊息，以及川普與以色列總理納坦雅胡之間的分歧，原油市場持續劇烈波動」、「這場事件仍有許多變數，但歸根究柢，荷姆茲海峽大規模重新開放的可能性，看起來並沒有比兩個月前更接近實現。」

川普週一表示，談判仍在進行，並預計未來一週將達成協議，以延長4月達成的停火安排，並重新開放荷姆茲海峽。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）週二向國會議員表示，伊朗已同意就其過去拒絕討論的部分核計畫內容展開談判，但他強調，這並不保證雙方最終能夠達成協議。

伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars）引述消息人士報導，有關可能達成的協議或諒解備忘錄訊息交換，在幾天前就中斷了，而最後一次訊息是德黑蘭就黎巴嫩問題發出的「明確訊息」。伊朗要求以色列停止對其盟友真主黨（Hezbollah）的軍事攻勢。

以色列週二仍持續空襲黎巴嫩南部，進一步推進對真主黨的軍事行動。此前一天，川普曾要求納坦雅胡不要攻擊貝魯特，以避免這場已持續3個月的戰爭進一步升級。

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