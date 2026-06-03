連10年寄養老金 ! 75歲父一句「別再寄了」揭最催淚拒收真相

月寄1萬孝親10年，75歲父突拒收生活費，兒翻出廚房信封瞬間淚崩。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人在父母退休後，會定期匯款貼補家用，希望讓長輩過得更安心。然而，日本一名男子持續10年每月寄生活費給獨居父親，卻在一次返鄉探望時，意外發現藏在廚房深處的一疊信封，揭開父親多年來未曾說出口的心意，讓他當場紅了眼眶，催淚真相隨之曝光。

日媒報導，現年48歲的拓也（化名）長年在外工作，75歲的父親正雄（化名）則獨居於老家。自從母親過世後，父親便一個人住在老舊自宅中生活，主要收入來源是每月約13萬日圓（約新台幣2.5萬元）的退休年金。雖然房屋已無房貸負擔，但固定資產稅、水電費、醫療費與日常開銷加總起來，仍讓拓也擔心父親生活並不寬裕。

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拓也表示，父親從年輕時就是那種再苦也不願開口求助的人。正因為他了解父親的個性，即使父親多次拒絕，他仍從10年前開始，每月固定匯出3萬日圓（約新台幣近5900元），希望多少能貼補生活開銷。

每次匯款時，父子之間總會出現類似的對話，例如:「可多少補貼一點生活費」、「不用了，你自己也要過日子」。儘管如此，拓也從未停止匯款，即便自己背著房貸，還要負擔孩子教育費，他認為只要父親能過得安心，每月3萬日圓並不算太大負擔。

根據日本總務省《家計調查》資料，2025年65歲以上單身無業家庭平均每月可支配所得約11萬8465日圓（約新台幣2.3萬元），但平均支出達14萬8445日圓（約新台幣近3萬元），長期處於入不敷出的狀態。因此，對許多獨居長者而言，單靠年金維持生活並非易事。

但到了某一天，父親突然嚴肅地對他說「以後別再寄錢了，錢夠用了」。這讓拓十分意外，因為父親的語氣十分堅決，並不像是過去的客氣推辭；且，因為父親回答很簡短，拓也心中感覺到不太對勁。幾週後，他決定返鄉探望父親，親自確認實際情況。

老家的模樣和記憶中沒有太大差別、房子裡的磨損餐具、用了多年的坐墊、沒有開暖氣的廚房，一切依舊樸素，完全看不出生活變得寬裕。就在整理廚房櫥櫃時，拓也意外在最裡面發現一個舊餅乾鐵盒。

打開後，裡面整齊放著數十個牛皮信封，信封上用父親熟悉的字跡寫著：「拓也寄的」、「不要動用」、「留著以備不時之需」。當他打開信封後發現，裡面竟然裝著現金，當場愣住了；原來，這10年來寄給父親的生活費，大部分都沒有花掉，被父親默默存在這些信封裡。

那一刻，拓也說不出話來。父親一方面接受了兒子的心意，另一方面卻捨不得花用。他依然維持節省習慣，縮減伙食開銷，冬天盡量少開暖氣，把兒子匯來的錢一點一滴保留下來。

看到兒子發現秘密後，父親有些不好意思地說：「我本來想著，萬一哪天你遇到困難，再把這些錢還給你」。短短一句話，讓拓也瞬間紅了眼眶，他才明白，父親並不是不需要這筆錢，而是不希望增加兒子的負擔。

那天，父子倆第一次認真討論彼此的財務狀況。

從每月年金收入、醫療費支出，到未來可能發生的修繕費用，兩人都攤開來談。最後，拓也決定改變方式，不再只是單純匯款，而是直接協助支付父親真正需要的支出，例如冬季暖氣費、就醫交通費，以及已經老舊故障的熱水器更換費用。這樣既能照顧父親，也能減少父親的心理負擔。

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