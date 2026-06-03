苦熬40餘年薪水全上繳！阿北退休爽領400萬 ，一看存摺被「這數字」震撼了。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「你把我賺的錢都花到哪裡去了？」苦熬40餘年的64歲小林和夫（化名），爽領2000萬日圓（約新台幣400萬）退休金，準備享受舒適晚年，沒想到完美退休計畫，在看到存摺餘額從至少3000萬日圓（約新台幣600萬）變成只有800日圓（160萬）瞬間破滅。

日媒報導，多年來，小林家都由妻子由美子（化名）全權管理財務，面對丈夫的震驚與怒吼，由美子才痛哭坦承，這些錢大部分都拿去資助娘家了。

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小林的岳父在10年前過世，留下僅領取基本養老金的年邁岳母，以及１名 50多歲、長期失業在家 的小叔子，為了維持娘家生活，由美子瞞著丈夫，每月偷偷匯款10萬日圓（約新台幣2萬）回娘家，光是這筆「孝親與養弟費」，10年下來就高達 1200萬日圓（約新台幣240萬），再加上娘家老屋翻修等大筆開銷，不知不覺間，退休老本幾乎全數被掏空。

「我知道想幫家人的心情，但在我不知情的情況下錢都不見了，真的太震驚了……」小林回憶說，他當時提高了嗓門，說道：“那是我賺的錢！”、“你們把它花在哪裡了？”、“把我的40年還給我！”

事後在冷靜下來後，小林坦言，自己過去當「甩手掌櫃」、將財務責任全推給妻子也是原因之一。

小林最終選擇原諒妻子，並決定與妻子攜手前往當地政府諮詢，尋求制度化的解決方案。

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