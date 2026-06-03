中國悄悄囤積鎢 全球關鍵礦產競爭加劇

中國買家一直在美國各地悄悄囤積鎢礦，加劇全球關鍵礦產競爭。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國賣家向《金融時報》透露，中國買家一直在美國各地悄悄囤積鎢礦，在全球對各種關鍵礦物需求不斷上升的背景下，這種用於國防工業的關鍵金屬價格也因此上漲。

自2025年初以來，由於中國以外地區鎢供應減少，以及航太、軍工產業需求旺盛，導致鎢短缺，中國貿易商一直在美國各地尋找鎢。這項行動引發了中國和美國買家之間的競價戰，也開始有人呼籲，禁止向海外買家出售重要的國家資源。總部位於德州的鎢回收、精煉公司Amermin執行長麥亞當斯（Ryan McAdams）表示，美國必須停止向中國出口鎢，這是一場無人提及的秘密戰爭。

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美國目前並未禁止那些計劃出口的買家採購鎢，一名白宮官員表示，川普政府致力於重建美國礦產產業，並確保美國的供應鏈安全。「美中戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中國試圖掌控鎢市場並不令人意外，美方必須採取更多措施，確保自己能夠獲得穩定的供應。

賣家透露，他們接到許多中國買家的電話，這些買家都在尋找這種礦物；美國買家則稱，他們的報價總是被中國競爭對手超過，中國人願意支付正常價格5倍的數字來購買這個原料。

這些中國買家包括廢料交易商、回收商和製造商等，他們表示，產業競爭非常激烈，而美國是一個理想的市場，因為美國幅員廣大，而且擁有許多世界頂尖的優質機械製造商。廢棄鎢通常來自各種磨損的工業工具，例如鑽頭或是採礦工具，這種廢料經過粉碎和化學處理後，可以重新變成鎢粉或是碳化鎢，再被用於製造新的機械和工具。

2025年初，北京對鎢以及其他多種重要礦物實施出口管制，同時削減採礦配額。中國佔全球鎢礦開採、精煉產量的一半以上，同時也佔全球鎢需求的半數左右。

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