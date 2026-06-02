第一金首季獲利創新高！一銀上修放款目標、淨收益挑戰雙位數成長

第一金首季獲利創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣經濟大啖AI紅利，主計總處預估今年經濟成長率可望突破9%。第一金控副總經理李淑玲表示，受惠台灣經濟成長動能強勁及資本市場活絡，帶動銀行獲利三大支柱同步成長，第一銀行已上修今年放款成長目標，由原先預估約5%提高至9%至10%，對全年獲利展望樂觀，淨收益有望維持雙位數成長、再寫紀錄。

第一金今年首季稅後盈餘達82.44億元，年增26.5%，創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）0.57元。其中，子公司第一銀行稅後盈餘75.73億元，年增11.7%；第一金證券受惠台股成交量放大與市場交投熱絡，獲利大幅成長325.8%至5.11億元，帶動非銀行子公司獲利貢獻占比由去年的9%提升至12%。

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就獲利來源觀察，第一季淨利息收入在授信規模持續擴張帶動下，年增22.4%；淨手續費收入則受財富管理業務成長17.1%挹注，年增13.7%，顯示核心業務成長動能強勁。

放款業務方面，第一季總放款餘額達2.95兆元，年增10.8%。受惠AI帶動科技業擴大投資、資本支出及營運週轉需求增加，中小企業放款、外幣放款及大型企業放款分別年增8.2%、17.3%及10.5%；房貸業務則穩健成長5.5%，整體授信資產品質維持良好。

李淑玲指出，原先預估今年總放款成長約5%，但受惠於台灣經濟成長動能強勁、第一季企業投資與資金需求明顯優於預期，因此將全年放款成長目標上修至9%至10%。其中，主要成長動能來自中小企業與外幣放款，預估全年分別成長約9%及17%，並帶動淨利息收入可達12%至15%的雙位數成長。

手續費收入方面，受惠財富管理業務維持20%以上成長動能，全年手收可望成長15%至16%。至於金融投資收益，雖然壽險業避險需求下降，導致換匯交易（Swap）收入面臨壓力，但仍可透過掌握資本市場投資機會，以及布局高殖利率固定收益資產進行彌補，整體投資收益仍有機會優於去年。

李淑玲說，隨金管會新制上路，壽險業外匯價格變動準備金更加充足，避險比率已由過去約七至八成降至五成左右，使市場Swap交易量明顯減少。預估今年Swap收益約105億元，較去年137億元下滑，但整體金融市場收益仍可望維持穩健表現。

在淨利息收入、淨手續費收入及投資收益三大獲利支柱同步成長下，一銀今年獲利樂觀，預估全年淨收益仍可望有雙位數成長。

房市方面，第一金認為，今年房市成交量仍將呈現微幅修正，但價格表現因區域而異。大台北蛋黃區房價支撐力道仍強，建商多透過贈送裝潢、家電等方式促銷，價格鬆動有限；部分中南部及非核心區域則可能出現小幅修正。

從第一銀行房貸業務觀察，今年前五個月房貸承作量並未下滑，房貸戶數年增約5%，撥貸金額小幅成長1%。新青安房貸申辦熱度則持續升溫，戶數及金額均較去年同期成長約三成，推測部分首購族考量7月後政策可能調整，因此提前進場申貸。

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