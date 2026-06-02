公務員夫妻擁1130萬爽退休 卻因「1決定」積蓄慘蒸發好崩潰

日媒以真實案例揭示，退休族晚年的消費決定，容易讓自己陷入財務風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對65歲退休公務員夫妻原本擁有高達5800萬日圓（約新台幣1128萬元）的退休資產，為慶祝退休，他們前往夏威夷展開為期1個月的豪華旅行，沒想到，這個決定，卻讓夫妻倆多年累積的退休資金大幅縮水，差點擊潰兩人的退休人生。

日媒報導，65歲的修先生（化名）與妻子聰美（化名）皆為退休公務員。兩人退休後擁有合計4600萬日圓（約新台幣895萬元）退休金，加上過去累積的1200萬日圓（約新台幣233萬元）存款，總資產達5800萬日圓。

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由於經濟狀況穩定，夫妻倆決定以一趟豪華夏威夷之旅犒賞自己。他們入住高級公寓，每天欣賞海景、打高爾夫球，晚上則享用高級餐廳美食。受到日圓貶值影響，整趟旅程包含機票與住宿費用共花費約330萬日圓（約新台幣64萬元）。

然而，就在旅程後半段，修先生突然出現劇烈腹痛與嘔吐症狀，緊急被救護車送往當地大型醫院。經診斷為急性膽囊炎，並立即接受手術治療。

修先生隨後在加護病房住院3天，轉入普通病房再住院4天，總計住院一週。由於院方表示將直接與保險公司聯繫，夫妻倆當時認為持有的信用卡附帶海外旅遊保險足以支付相關費用，因此並未特別擔心。

沒想到返國後，一封來自夏威夷醫院的國際郵件打破了他們的平靜生活。帳單顯示，救護車費用、緊急手術費用、加護病房費用，加上病房與檢查費用，總醫療費以當時匯率換算約1550萬日圓（約新台幣301萬元）。

更令夫妻倆震驚的是，修先生所持信用卡的海外醫療保險理賠上限僅500萬日圓（約新台幣97萬元），因此扣除保險理賠後，仍有約1050萬日圓（約新台幣204萬元）需要自行負擔。

扣除夏威夷旅行花費及醫療費用後，夫妻倆原本5800萬日圓的退休資產減少至約4510萬日圓（約新台幣877萬元）。

修先生坦言，從未想過短短一週住院就讓多年累積的退休資金大幅減少。雖然慶幸自己平安康復，但原本規劃中的退休生活也不得不重新調整。

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