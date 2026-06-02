綜所稅申報705萬件 自繳稅額3852億、退稅金額635億

根據財政部統計，截至6月1日止，綜所稅申報件數共705萬，較上年增加約7萬件。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2025年度所得稅結算申報於6月1日完成，根據財政部財政資訊中心初步統計，截至6月1日止，綜所稅申報件數705萬2870件、年增6萬9907件；總自繳稅額3852億元（含最低稅負申報稅額182億元）、年增444億元；退稅金額635億元、年減43億元；總自繳稅額減除退稅金額後，稅收淨額3217億元、年增487億元或17.83%，推估是股利所得及薪資所得增加所致。

營所稅方面，總申報件數114萬7686件、年增2萬3022件或2.05%；總自繳稅額7725億元、年增1187億元或18.15%。另，境外電商申報營利事業所得稅件數173件，申報應納稅額26.13億元。財政部分析，營所稅申報件數略增加，申報自繳稅額增加，主因部分公司2025年度獲利較上年成長。

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財政部表示，根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，截至6月1日的總申報件數及繳稅金額，與上年度最終統計數比較，綜所稅與營所稅申報件數及稅收淨額均較上年增加。由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

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