印度駐台代表：台印在全球科技供應鏈具高度互補性

印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）表示，印度與台灣在全球科技供應鏈中具有高度互補性。（印度台北協會提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕在人工智慧（AI）帶動全球科技產業新一輪投資浪潮，以及電子與半導體供應鏈持續重組的趨勢下，印度台北協會與經濟部投資促進司今（2）日共同主辦「2026台灣－印度投資夥伴論壇」。印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）表示，印度與台灣在全球科技供應鏈中具有高度互補性，雙方合作已正式從傳統製造延伸至AI、半導體、電子與智慧製造，盼藉此論壇深化政府與企業間的互動。

德寧瀚於開幕致詞中指出，印度與台灣在全球科技供應鏈中具有高度互補性，台灣在半導體、電子製造及精密工程領域居於領先地位，而印度則具備豐沛的人才、快速成長的數位經濟、廣大的內需市場，以及值得信賴的投資生態系統。雙方的合作已正式從傳統製造延伸至AI、半導體、電子與智慧製造。

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德寧瀚強調，全球AI基礎設施投資的增長，正加速全球的產業轉型與供應鏈重組，這將進一步加強台印在先進科技領域的合作。本次論壇旨在深化政府與企業間的互動，並為雙方打造更具韌性與競爭力的科技供應鏈夥伴關係奠定重要基礎。

印度台北協會與經濟部投資促進司2日共同主辦「2026台灣－印度投資夥伴論壇」。（印度台北協會提供）

經濟部投資促進司代理司長呂貞慧致詞強調，在全球供應鏈重組的新局勢下，印度無疑是備受矚目的關鍵選項。在「印度製造」政策推動下，印度正加速建立完整的電子製造與半導體供應鏈，深化與台灣的產業合作。目前已有愈來愈多台灣指標性企業擴大在印度的投資布局，雙方不論是在電子製造或供應鏈整合上，都擁有巨大的合作空間。展望未來，印度的「黃金十年」將會是全球變局下，台商不容錯過的重要布局機會。

印度台北協會指出，本次論壇共吸引超過100家企業、130名產業代表參與，現場順利完成40場一對一商務洽談。本次更成功邀請來自印度安德拉邦（Andhra Pradesh）、泰倫加納邦（Telangana）、泰米爾納度邦（Tamil Nadu）、卡納塔卡邦（Karnataka）等4大重點產業邦次長級官員及高階代表親自來台交流，創下歷年台印投資論壇最高層級地方政府代表來台紀錄。

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