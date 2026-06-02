開源臺灣館進駐 COMPUTEX 蔡祈岩：持續深化開源生態系

圖右為中華民國資訊經理人協會理事長蔡祈岩。（IMA提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕COMPUTEX 2026登場，開源台灣館 Open Source Team Taiwan 首度參參展，中華民國資訊經理人協會（Information Management Association of R.O.C. 簡稱IMA）理事長蔡祈岩表示， Open Source Team Taiwan 首度登上 COMPUTEX，不僅展現臺灣開源力量正從社群熱情走向產業能量，從單一專案走向完整生態，而臺灣開源 AI 實力，更象徵臺灣正透過開源協作提升國際影響力，邁向全球市場，未來也將持續深化開源生態系建設。

行政院長國榮泰、數位發展部部長林宜敬、國發會副主委詹方冠、數位產業署署長林俊秀、副署長陳慧敏、中研院所長廖弘源等也共同見證開源臺灣館正式開展。

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卓榮泰指出，數位發展部數位產業署攜手產業、學研機構及開源社群，共同推動臺灣開源發展的努力，同時切合行政院近期推動成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，期許臺灣持續透過開源協作模式，加速 AI 技術創新與產業落地，打造臺灣可信任、可落地、具國際競爭力的 AI 生態系。

林宜敬說，臺灣軟體產業要走向國際，必須從「做專案」邁向「做產品」。為此，數發部透過開源建立產業共用的 AI 技術底座，將模型與治理工具轉化為可重複使用的公共資源，加速產業創新與規模化發展，此次開源臺灣館的啟動，正是向全球展現臺灣開源 AI 實力的重要里程碑。

現場展示 15 件臺灣主導或深度參與的開源專案，呈現臺灣從底層技術、資料語料、AI 模型到產業應用的開源 AI 全端生態系。其中，基礎設施、運算與資料流包含 free5GC（禾薪科技）、CubeCOS（堆疊股份有限公司）、Phison Hybrid Router with aiDAPTIV for OpenClaw（群聯電子）、Apache Kafka、Ray（源來適你）；資料與語料包含 Taiwan Tongues 臺灣通用語料庫計畫（IMA）；核心 AI 模型包含 TAIDE（中研院）、MR Breeze 3（聯發創新基地）、YOLO（中研院）、Open-Source AI Ecosystem（Twinkle AI）；部署治理包含 digiRunner（昕力資訊）、Flyte（源來適你）、Wren AI（易開科技）；領域型 AI 能力則包含 SiliconMind-V1（臺灣大學／中研院）與 Auto Mouse AD Detection System（中研院），展現開源 AI 在 IC 設計、生醫研究等專業場域的落地潛力。

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