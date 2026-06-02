這國稱與北京互利被揭「唬弄」對中出口腰斬僅剩佔1.4％ 「投美」送抱了！

《新聞報》認為，官方數據與尼加拉瓜政權關於其與中國關係緩和所帶來的經濟利益的說法相矛盾。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中南美洲《新聞報》（La Prensa）報導，針對尼加拉瓜中央銀行（BCN）官方統計數據進行的分析，2026年第一季尼加拉瓜對中國的出口下降50.4%，而對美國的銷售額增長了87.2%。

數據顯示，儘管尼加拉瓜丹尼爾·奧爾特加政權與北京保持政治和商業聯盟，但尼加拉瓜經濟仍主要依賴美國市場。

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今年1月至3月，尼加拉瓜商品出口達19.834億美元（不含自由貿易區內的出口）。其中，美國購買了價值8.145億美元的尼加拉瓜商品，而中國僅購買了價值2790萬美元的尼加拉瓜商品。這意味著美國吸收了尼加拉瓜41.1%的出口，而中國僅佔尼加拉瓜出口1.4%。

《新聞報》認為，官方數據與尼加拉瓜政權關於其與中國關係緩和所帶來的經濟利益的說法相矛盾。分析表明，此前尼加拉瓜試圖加強與北京的關係，以減少對華府的依賴，並減輕因人權侵犯指控而可能受到的國際制裁的影響。

此外，BCN的報告顯示，中國甚至沒有躋身尼加拉瓜出口十大目的地之列。美國之後，加拿大、薩爾瓦多和墨西哥成為尼加拉瓜產品的主要買家。

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