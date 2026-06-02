機車買氣回溫 5月全台銷量年增逾1成

5月機車銷售戰報出爐，全台共賣出6萬1541台機車，年增10.4%；累計1-5月全台機車銷量達29萬6092台，年增9.69%，顯示整體機車大盤買氣持續回溫。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕5月機車銷售戰報出爐，全台共賣出6萬1541台機車，年增10.4%；累計1-5月全台機車銷量達29萬6092台，年增9.69%，顯示整體機車大盤買氣持續回溫。

其中三陽SYM機車5月單月銷售2萬6116台、市佔率42.4%；累計1至5月銷售量達12萬6483台，市佔率42.7%，穩居機車市場龍頭。

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光陽KYMCO機車5月銷量為1萬6254台，市佔率26.4% ；1 ~ 5月累計銷量7萬7182台，市佔率26.1%。

山葉Yamaha機車5月銷量為1萬1410 台，市佔率18.5% ；累計1-5月銷量為5萬9017台，市佔率19.9%。

gogoro 5月銷量3600台，市佔率5.8%；累計1-5月銷量達1萬2933台，市佔率4.4%。

電動機車整體市場維持穩步升溫，5 月整體銷量為4273台，較上月成長 9.93%，與去年同期相比微幅下滑1.27%。

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