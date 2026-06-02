新光三越年中慶主打點數放大回饋 業績成長上看40％

新光三越年中慶檔期打出各種超值優惠，並有會員最有感的「點數放大回饋」。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越「年中慶」活動將於6月4日起盛大登場，年中慶活動特別鎖定百萬會員，推出極度有感的「點數放大回饋」，結合行動支付skm pay與7大指定銀行祭出全館單筆滿5000送2000點、名品／大家電／法雅客／Store單筆滿萬送4000點等，更加碼聯名卡與指定銀行滿額再贈點數，全面引爆「消費即賺點」的點數經濟熱潮。新光三越指出，隨著台中店恢復營運，以及新增台南小北門，前5月業績年增逾20%，今年年中慶檔期業績成長上看40%。

呼應炎夏來臨，新光三越更從「體感有感」出發，會員單筆消費滿300元並過卡，即可兌換KEYCOFFEE、春水堂、CAFE!N等超過百大指定冰／飲品兌換券，打造最有感的小確幸。同時，新光三越持續擴大點數生態圈，推出「扣點解鎖夢幻體驗」－扣50點抽雄獅旅遊出團美西8日－觀看美國職棒道奇隊賽事或7.6萬亞洲萬里通里數（相當於國泰航空台北到紐約單人來回機票），亦可用點數兌換亞洲萬里通里數、鈴鹿賽道樂園門票等都能透過skm points輕鬆入手，同時串聯台灣在地好物，會員只要扣500點即可輕鬆入手。最多重的點數回饋就是要讓消費者將手中的點數，從「回饋工具」升級為「生活貨幣」，使用更有感。

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瞄準夏季消費趨勢，新光三越指出，年中慶同步整合美妝、穿搭、居家與娛樂四大面向，網羅最多元且齊全的商品陣容。美妝聚焦「發光肌」潮流，集結120大品牌與永續美肌計畫，從保養到底妝打造高溫高濕也能持妝透亮的夏日妝容；隨著2026 FIFA世界盃即將開踢，全台更網羅NIKE、adidas等話題聯名與足球周邊商品，要帶動全民應援熱潮。

面對高溫來襲，居家夯品主打舒壓健康產品與AI智慧家電，從獨家首賣的OSIM摩力應援棒到iRobot掃拖旗艦機皇等全面升級居家生活品質；穿搭方面則聚焦「輕量、透氣、排汗」機能服飾，更攜手超過500大品牌推出流行服飾7折起優惠，全面搶攻夏日換季商機。此外，新光三越更首度推出平日限定「換季折扣 Time Sale」，鎖定上班族和精打細算族群打造午間兩小時快閃優惠，從運動機能、旅遊裝備到智慧家電輪番上陣；全台更引進近50個新櫃與快閃店，涵蓋國際潮流、美妝夯品、人氣明星IP與展覽活動，就要提供消費者最多元購物新選擇。新光三越今夏從點數回饋、趨勢商品到全台話題活動全面齊發，擴大會員手中點數價值，進而帶動今夏最強購物熱潮。

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