黃仁勳電腦展繞境首站 大啖AI五層蛋糕吐4字心聲

黃仁勳（中）大口咬下AI五層蛋糕，並當場吐露蛋糕的美味程度是「還可以啦！」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午前往台北國際電腦展（Computex）展開繞境活動，首站抵達廣達位於一館三樓展位，對於董事長林百里、副董事長梁次震為其準備的「AI五層蛋糕」，黃仁勳露出驚嘆的表情，除了向在場人士分享，黃也大口咬下並當場吐露蛋糕的美味程度是「還可以啦！」

黃仁勳在廣達展位指出，過去六個月來，世界已經徹底改變，事實上，自己在公司內部也一直告訴所有員工：「世界在過去六個月已經改變了」，十多年來一直在為今天做準備，而如今終於迎來這一天，「AI終於變得真正有用，AI終於能夠創造生產力」，因此，AI Token（運算產出）也終於開始具備獲利能力。

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對於董事長林百里（左2）、副董事長梁次震為（右1）其準備的「AI五層蛋糕」，黃仁勳（右2）露出驚嘆的表情。（記者方韋傑攝）

黃仁勳說，自從輝達投入AI研發以來，這是第一次看到這樣的成果，「我們的夢想終於實現了，如今，AI Agent（人工智慧代理）已經能夠結合先進模型，執行真正具有生產力的工作」，正因如此，整個產業正在進入高速成長階段

黃仁勳認為，現在有兩件事情同時發生，第一，AI所需的運算量正急遽攀升。因為AI不再只是回答問題，而是必須思考、使用工具並反覆推理與迭代，因此所需的運算循環（cycles）增加了100倍、1000倍。過去只要按下ChatGPT的Enter鍵即可，如今AI必須思考、執行工作、持續迭代。

第二，由於AI已經具備工作能力、能夠持續優化並創造實際價值，因此市場需求也呈現爆炸性成長。這兩股力量同時發生，使得整體運算需求急速攀升，也推動了整個產業的發展。「過去幾年，我們看到整個產業規模不斷翻倍成長，而我相信，未來幾年的成長速度將比過去更快。」

黃仁勳強調，「目前我們已經全力投入Grace Blackwell平台的生產，但到了今年下半年，我們不僅要以最快速度生產Grace Blackwell，也要以最快速度生產下一代Vera Rubin平台」，因此，自己想對所有QCT（雲達科技）的朋友、所有廣達集團的夥伴表達感謝。

黃仁勳強調，「我知道大家都非常努力工作。我不能保證未來工作會變得比較輕鬆，事實上，你們還會更加忙碌。但請相信，我和大家一樣努力工作，而且我衷心希望你們成功。我很高興看到你們的成就，也很高興看到你們正享受這波驚人的成長。非常感謝大家一路以來的合作夥伴關係。」

黃仁勳在今年GTC大會提出「AI五層蛋糕」理論，將AI產業架構形容為由下而上堆疊的五層（能源、晶片、基礎設施、模型、應用）蛋糕。對此，廣達特地為其準備以杯子蛋糕堆疊而成的「AI五層蛋糕」，黃仁勳當場大快朵頤。

黃仁勳在廣達展位指出，過去六個月來，世界已經徹底改變。（記者方韋傑攝）

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