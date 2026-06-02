宇隆Computex展 TUF ONE兩大戰略產品亮相

宇隆科技（2233）今年首度進軍台北國際電腦展（Computex），旗下自有品牌TUF ONE於展會中首度亮相「微型諧波減速機」和「關節模組」兩大次世代戰略產品，展示其跨足科技前沿Physical AI的轉型成果。（宇隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕宇隆科技（2233）今年首度進軍台北國際電腦展（Computex），旗下自有品牌TUF ONE於展會中首度亮相「微型諧波減速機」和「關節模組」兩大次世代戰略產品，展示其跨足科技前沿Physical AI的轉型成果。

宇隆表示，「微型諧波減速機」突破傳統體積限制，主要應用於機器人靈巧手，不同於腱繩與微型行星的解決方案，微型諧波可以使靈巧手動作更加絲滑，耐用度與抓取的承重能力也大幅提高。

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「關節模組」將減速機與馬達與高度整合，主要應用於機器人肩膀及手腕部分，亦為機器人精準執行任務時的重要關鍵模組。

概念型人形機器人TUF-X曾於去年德國 SPS 工業自動化展展出，從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，完整呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置，讓外界能直觀理解減速機在機器人關節中的關鍵角色。

宇隆協理陳俊皓表示，此次參展的最大亮點，在於TUF ONE自主研發的微型諧波減速機，TUF ONE重新設計了齒形規格，使同尺寸的減速機在體積不變的情況下，能提供高出市面競品1.5倍的尖峰扭力，這正是機器人靈巧手追求極致輕量化與高扭力密度的最佳解答。

當科技大廠在開發機器人架構時，往往面臨設計端與製造端脫節的痛點，而TUF ONE能在研發初期便與客戶更有深度的協同合作，在結構優化、齒型設計及量產可行性上提供專業建議。

透過與客戶快速應對打造出TUF ONE在機器人工程服務領域的獨特競爭壁壘，也是使TUF ONE成為機器人廠商不可或缺的策略夥伴的核心關鍵，也宣告宇隆從單一零件製造，升級為全方位精密工程服務商的策略野心。

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