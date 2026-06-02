鴻海亞灣超算打造AI資料中心 鎖定代理式AI產業商機

鴻海旗下亞灣超算持續推動台灣100MW AI資料中心建置計畫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，旗下亞灣超算正推進台灣100MW AI資料中心建置計畫，並規劃於下一代輝達（NVIDIA）Vera Rubin叢集導入DSX AI工廠參考架構（Reference Design），結合Omniverse數位孿生（Digital Twin）技術，搶攻企業自主AI（Autonomous AI）與AI Agent部署商機。

亞灣超算觀察，隨著OpenClaw與輝達NemoClaw Blueprint等代理式AI（AI Agent）部署框架興起，產業焦點正逐步從大型語言模型（LLM）競賽，轉向如何大規模運行AI Agent。企業導入AI的競爭關鍵已不再只是擁有模型，而是能否有效部署、管理與營運大量AI Agent，因此正打造面向AI Agent規模化部署的GPU雲端平台（GPU Cloud Platform）。

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亞灣超算提到，公司已具備代幣化AI工廠（Tokenized AI Factory）基礎建設能力，同時結合鴻海集團在AI伺服器、散熱、供應鏈及資料中心等領域的垂直整合優勢，協助企業快速導入Agentic AI應用。平台亦支援NVIDIA Brev服務，可透過OpenClaw於NVIDIA NemoClaw環境中進行一鍵式部署，縮短企業建置AI Agent的時間與成本。

在AI基礎設施方面，亞灣超算持續推動台灣100MW AI資料中心建置計畫，作為未來AI工廠與在地AI算力的重要核心節點。未來規劃採用NVIDIA Vera Rubin GPU叢集，並導入NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory參考架構，搭配NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以數位孿生方式模擬Tokenized AI Factory建置流程。

亞灣超算執行長姚延宗說，未來AI世界將由大量AI Agent協同運作，公司希望打造的不只是GPU算力平台，而是一座能孵化AI人才、開發AI Agent並支撐大規模落地應用的Tokenized AI Factory生態系。未來也將持續擴大亞太地區布局，協助企業部署自主AI與AI Agent應用，提升生產力與營運效率。

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