16歲輟學拚創業！他18歲「年營收衝破2300萬」 親曝翻身心路

Leon Scott在16歲就輟學創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕蘇格蘭一名18歲少年在16歲時決定離開校園，全心投入二手服飾轉售事業。短短2年時間，他的年營業額從數萬英鎊成長至56萬英鎊（約新台幣2356萬元），成功從在臥室囤貨的小型賣家，發展成擁有3000平方英尺倉儲空間的創業者。

外媒報導，現年18歲的史考特（Leon Scott），他在13歲時便開始在學校販售糖果給同學賺取零用錢。之後他發現二手服飾市場的商機，開始透過Vinted與eBay等平台買賣商品，每週利用零用錢購入二手品牌服飾，再加價轉售。

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史考特表示，自己當時會購買Moschino、Alexander McQueen及Versace等品牌的二手服飾，並將所有獲利持續投入進貨。隨著庫存不斷增加，他的房間逐漸被衣架與鞋盒占滿，生意規模也持續擴大。

到了16歲時，他每月已能創造約3000英鎊（約新台幣13萬元）的營業額。雖然仍在就學，但他逐漸對校園生活失去興趣，認為課堂內容無法帶來實際幫助。經過考慮後，他決定離開學校，全力投入創業。

2024年初，一家直播拍賣平台主動聯繫史考特，邀請他成為直播賣家。由於他過去曾有直播遊戲的經驗，因此嘗試透過直播拍賣銷售商品。首次直播一小時便創造65英鎊（約新台幣2734元）收入，讓他看見新的成長機會。

此後，他幾乎每天利用課餘時間開直播，向觀眾介紹商品並進行即時拍賣。他表示，相較於傳統網路拍賣只能透過照片展示商品，直播能讓賣家直接與買家互動，提高成交機會。

2024年3月，他正式離開學校後，將全部時間投入事業發展。當年總銷售額達到2.5萬英鎊（約新台幣105萬元），而到了2025年，營業額更大幅成長至56萬英鎊。

隨著庫存量不斷增加，史考特最初借用祖母家中的空房間存放商品，但不到一年便不敷使用，最終租下3000平方英尺的倉儲空間作為營運據點。

除了事業上的成就，創業所得也讓他得以享受更多生活體驗。他表示，第一筆較大的花費是帶祖母前往荷蘭阿姆斯特丹旅遊，以感謝她在創業初期提供空間支援。此後，他也陸續前往新加坡、泰國及加那利群島旅行，並計畫今年前往越南。

談及16歲輟學創業的決定，史考特表示自己從未後悔。他認為，比起按照既定道路完成學業、進入職場，他更享受自行安排時間與工作的自由。

對於有意投入轉售事業的年輕人，他建議，成功並沒有捷徑，最重要的是保持耐心與持續投入。他表示，許多人習慣追求傳統工作，但其實人生仍有許多不同的發展可能，只要願意堅持，就有機會開創屬於自己的道路。

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