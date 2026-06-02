晟銘電機櫃業務接單正向 下半年營運樂觀

晟銘電參展Computex。圖為總經理羅志吉。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼廠晟銘電（3013）今日參展台北國際電腦展（Computex），總經理羅志吉受訪時指出，受惠AI伺服器需求帶動，今年機櫃業務正向，晟銘電同時供應IT機櫃及水冷機櫃、與水冷搭配的分歧管（Manifold）也逐步放量，整體接單動能正向，下半年營運維持樂觀看法，估下半年營收的年增幅度將與上半年相當。

晟銘電今日參加台北國際電腦展（Computex），展出其機櫃、機箱產品，羅志吉也特別介紹寬度為一般伺服器機櫃2倍的雙寬機櫃，並已經完成驗證，隨時可量產出貨，晟銘電持續關注市場動態，預期AI需求將持續帶動機櫃市場成長。

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針對水冷機櫃發展，羅志吉說明，目前晟銘電出IT機櫃與水冷機櫃，IT機櫃放置伺服器設備，水冷機櫃則包含散熱系統、管路設備，GB200為1櫃IT機櫃搭配2個水冷機櫃，GB300則將配置2到3個水冷機櫃，會依照客戶採購模式而定，加上晟銘電也提供組裝、驗證服務，並可提供分歧管標準品，發展正面。

供應鏈預期，輝達（NVIDIA）Vera Rubin第四季會正式推出、2027年進一步放量，將明顯挹注供應鏈營收。羅志吉表示，新平台產品將帶動晟銘電今明年成長，對下半年營運樂觀看待，並將拓展泰國產能、主要針對機櫃業務擴產，未來2到3年每年資本支出都預計成長20%至30%，並正評估美國設廠。

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