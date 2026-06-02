為安謀CEO站台 黃仁勳：和我合作的廠商股價都會大漲

輝達執行長黃仁勳（右）為Arm執行長Rene Haas（左）演講站台。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳昨日在GTC Taipei發表輝達重返PC市場重要代表作─超級晶片RTX Spark，獲得市場認同，合作廠商聯發科（2454）股價馬上急拉創高，Arm（安謀）昨日股價大舉噴出，創下新高，輝達股價亦大漲，黃仁勳被網友戲稱為最強直播帶貨，今日上午黃仁勳為Arm執行長Rene Haas主題演講站台，黃仁勳開場時笑著說「和我合作的廠商股價都會大漲」，現場笑聲不斷。

黃仁勳上午的全球媒體記者會和聯發科副董事長暨執行長蔡力行一起分享RTX Spark晶片的特色與開發重點，隨後再為Rene Haas站台，一同宣傳RTX Spark，並分享對未來AI發展的最新看法。

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Rene Haas表示，感謝台灣供應鏈的合作，1995年，首款Arm晶片在台灣設計，到目前為止，Arm架構的晶片已有超過2500億顆在台灣製造。

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