阿北苦拚38年換來年薪140萬 退休前收「1通知」超崩潰淪打工仔

高齡族群面臨的共同課題，長年工作不代表退休後一定高枕無憂。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少上班族認為，只要長年穩定工作，退休後便能安穩度日。然而，日本一名65歲男子曾擁有超過700萬日圓（約新台幣137萬元）年薪，他在收到退休年金核定通知書後，卻因每月實際可領金額遠低於預期而大受打擊，忍不住感嘆「工作了38年，結果只有這樣嗎？」最終不得不重新投入職場。

根據日媒報導，現年65歲的雅人（化名）大學畢業後便進入一家製造業相關企業任職，一做就是38年。退休後，他曾以再雇用身分繼續工作數年，直到65歲才正式離開職場，準備展開退休生活。

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雅人表示，自己過去一直認為，退休後即使無法大富大貴，至少能維持穩定生活。然而，當日本年金機構寄來年金核定通知書時，現實卻讓他備感震撼。

通知書顯示，他每月可領取的年金僅15萬日圓（約新台幣3萬元）。看到金額的瞬間，雅人忍不住脫口而出「我工作了38年，退休金竟然只有這樣嗎？」對於曾擁有超過700萬日圓年收入的他而言，退休後收入驟減，仍讓他感受到強烈落差。

雅人表示，收到通知書後，他重新檢視家中開銷，發現即便沒有房貸壓力，每月仍有伙食、水電、保險、通訊費、房屋稅及汽車維護等固定支出。他坦言「理智上知道退休金一定比薪水少，但真正看到數字時，還是覺得很沉重。」

更讓夫妻倆擔心的是，63歲的妻子目前尚未開始領取年金，因此未來幾年家庭開銷仍須仰賴雅人的退休金與過去存款支撐。面對現實，妻子開始重新調整家庭預算，包括減少外食、延後換車計畫，以及暫停長途旅遊等支出，希望降低生活成本。

雅人坦承，起初對此感到難以接受「我原本以為退休後終於可以好好享受人生，沒想到還得這麼精打細算。為了減輕經濟壓力，雅人最終決定重返職場，找到一份每週工作3天的設施管理工作。雖然收入不高，但每月多出的幾萬日圓，多少能補貼生活開銷。

他表示，原本以為自己已經可以完全退休，但重新工作後反而安心許多。目前夫妻倆主要依靠退休金、存款以及兼職收入維持生活。雅人的經歷也反映出許多高齡族群面臨的共同課題，長年工作不代表退休後一定高枕無憂。

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