SpaceX預留5％ IPO股份給內部特定對象 並豁免鎖定期限制

馬斯克旗下太空探索公司「SpaceX」計畫在首次公開募股（IPO）中，預留約5%的股份給特定對象。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據週一（6月1日）公布的一份監管文件，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司「SpaceX」已計畫在首次公開募股（IPO）中，預留約5%的股份給部分員工，以及由高階主管指定的特定個人，並對這些參與者免除上市後的鎖定期限制（lock-up restrictions）。

《路透》報導，這些股份將透過「定向配售計畫（directed share program）」以IPO發行價提供。若預留股份未在該計畫中被認購，剩餘部分將轉入一般公開市場，由散戶與機構投資人購買。

文件並未揭露最終實際分配的股份數量，也未公布符合資格的受益人名單。

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報導指出，此項安排進一步顯示SpaceX在上市後股票銷售安排上的非傳統做法。該公司目前正尋求約1.75兆美元的市值，並採取有別傳統企業的股權管理方式。

一般而言，多數新上市公司會在上市後約6個月內，對內部人士設下廣泛的股票出售限制，但SpaceX為部分參與者設計了例外機制，並計畫採用分階段釋放限制股的方式，其中部分釋放與公司表現及股價目標掛鉤。

在該架構下，在滿足特定條件的情況下，部分股東可以在SpaceX IPO後的首次季度財報公布後開始出售持股，其餘受限股份則將於後續數月逐步解禁，並於6個月後完全解除限制。

文件也指出，SpaceX執行長馬斯克掌握SpaceX約85.1%的投票權，並持有12.3%的A 類股份。他已承諾在公司上市後約1年內不出售股票。其他主要投資人同樣受到1年期的出售限制，但相關持股細節未予披露。

報導指出，此類分段式鎖定機制在2020至2021年IPO熱潮期間較為常見，包括 Airbnb、DoorDash 及 Snowflake 等公司均曾採用類似設計；近期，Cerebras與Rubrik等科技公司亦延續相同做法。

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