焦點股》廣達：Computex開展 衝27年新高

隨著代理型AI、實體AI與AI工廠需求持續升溫，廣達目標透過從硬體、軟體到數位孿生驗證的全棧式布局。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）今於甫開幕的台北國際電腦展（Computex）釋出AI工廠一站式解決方案，結合輝達（NVIDIA）先進架構與伺服器，鎖定企業建置、擴展與優化商機，激勵廣達股價大漲，截至上午10時52分觸及400元，創27年新高，漲幅7.38%，成交量8萬6424張。

廣達此次展示重點之一為採用第三代機櫃級架構的Vera Rubin NVL72平台，整合圖形處理器、中央處理器、網路與儲存資源，鎖定大型生成式AI與代理型AI（Agentic AI）工作負載需求。同時，雲達也展示基於Vera CPU、BlueField-4 DPU、Spectrum-6網路交換器等新世代平台的機櫃級解決方案，涵蓋AI推論、儲存及高速網路等應用場景。

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除硬體產品，QCT亦導入輝達 DSX AI工廠平台，結合達梭系統（Dassault Systèmes）3DEXPERIENCE平台及模型化系統工程（MBSE）技術，在資料中心實際建置前即完成AI基礎設施設計、模擬與驗證。透過數位孿生（Digital Twin）技術，有助於提前驗證機櫃配置、散熱、供電及網路架構，縮短部署時程並提升每瓦效能（Token-per-Watt）表現。

在應用布局方面，雲達同步展示AI軟體定義叢集平台，可透過預先驗證的軟硬體架構協助企業加速AI部署。此外，公司也攜手達明機器人（4585）展示實體AI開發平台，結合NVIDIA機器人技術架構與先進系統，推動人形機器人訓練與雙手協作應用發展。隨著代理型AI、實體AI與AI工廠需求持續升溫，雲達目標透過從硬體、軟體到數位孿生驗證的全棧式布局，搶攻下一波AI基礎設施升級商機。

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