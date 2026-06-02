租金補貼申請戶數已逾100萬戶 全國累積核准85.47萬戶

根據內政部最新統計，截至5月31日止，全國租金補貼已累積超過100萬戶提出申請，而已核准戶數達85.47萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕300億擴大租金補貼近日因回歸中央地方「共同分擔」而引發熱議，根據內政部最新統計，截至5月31日止，已累積超過100萬戶、約100.8萬戶提出申請，而全國已核准戶數達85.47萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金補貼可降低租客負擔，進一步觀察六都已核准戶數，將近70萬戶、約69.57萬戶，占全國總核准戶數比重約81.4%，其中光是北北桃便合計有32.68萬戶、占全國比重約38.24%，將近4成，也就是說每核准2.62戶就有1戶在北北桃。

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根據內政部300億擴大租金補貼專區資料，台北市核准戶每戶每月最基本補助金額為3千元，新北市主要行政區每戶每月基本補助2400元，桃園市每月每戶基本補助為2400元，台中市主要行政區每月每戶基本補助2400元，而台南市、高雄市等南二都的主要行政區，每月每戶基本補助為2200元。

台北市單月租金補貼金額為六都第三多

假設六都均以最基本補助金額試算，台北市一個月租金補助金額就要2.7億元，而核准戶數最多的台中市一個月租金補助金額超過4.5億元，至於，南二都試算一個月租金補助金額，台南市超過1.6億元，高雄市一個月補助金額超過2.2億元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，2021年以前，中央政府在租補負擔比率約75%，但2022到2024年擴大補貼的政策前提下，中央不但主導租補方向，而且一肩扛起補貼財源，所以政策無摩擦力的大幅推動，成效豐碩。但這列超快速列車恐有減速之虞，主要是因為財政收支劃分法修正通過後，修法導致中央財源減少、地方經費增加，租金補貼經費支出方式將依地方政府財力重新研擬新方案，等於在租補資格下放到地方政府之後，各地方政府對於租補申請資格也會做出對應的調整。除影響未來社宅政策推動的成效，如何在合理負擔比率的討論、租補金額的設定、資格認定的調整，與人口進駐等四個面向取得平衡，甚至形成產業、人口、財政的重分配優勢，將會是都會區之間吸引用腳投票選民的關鍵思考。

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