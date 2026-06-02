焦點股》和碩：Computex開展激勵士氣 衝16個月新高

和碩搶攻AI工廠建置商機，於今日開幕的台北國際電腦展展示新一代AI基礎設施產品組合與驗證框架。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）搶攻AI工廠建置商機，於今日開幕的台北國際電腦展（Computex）展示新一代AI基礎設施產品組合與驗證框架，結合輝達（NVIDIA）Vera Rubin伺服器、HGX Rubin NVL8、DSX參考架構，激勵股價大漲，截至上午10時48分暫報97.3元，創16個月新高，漲幅6.69%，成交量2萬8211張。

和碩表示，隨著人工智慧運算需求持續攀升，AI資料中心已從單純硬體競爭，逐步走向整體基礎設施整合能力競賽。公司作為輝達DSX生態系合作夥伴，已將AI基礎設施驗證流程從傳統製造階段延伸至設計與部署階段，將數位孿生技術與AI工廠的工作流程整合至伺服器開發流程之中。

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在硬體布局方面，和碩此次同步展示採用輝達 Vera Rubin NVL72平台的機櫃級AI超級電腦，以及基於NVIDIA HGX Rubin NVL8平台打造的全液冷伺服器方案，鎖定大型AI訓練、高效能運算（HPC）及企業AI應用需求，進一步擴大AI工廠基礎設施產品版圖。

除了硬體設備之外，和碩亦展示符合輝達DSX架構的AI Factory驗證流程，將數位孿生模擬、散熱分析及滿載燒機測試整合至同一製造環境。其中，L11散熱實驗室結合計算流體力學（CFD）模擬、Omniverse數位孿生、液冷分析與電力建模，可在部署前完成AI資料中心基礎設施最佳化；L12燒機測試室則透過100%負載驗證系統穩定性，並比對數位孿生預測結果。

和碩指出，透過將工程資料轉換為適用於輝達 Omniverse DSX Blueprint環境的SimReady OpenUSD資產，客戶可於實際安裝前先行驗證散熱、供電及機櫃配置等關鍵條件，降低建置風險與導入成本。未來公司也將透過自家PEGAVERSE AI原生製造智慧平台，結合工廠遙測資料、模擬技術及AI分析能力，持續提升AI工廠的營運效率與管理能力。

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