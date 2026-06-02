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廣運旗下金運推出AI Factory 遠端協作系統 模組式資料中心6個月交付

2026/06/02 10:13

廣運旗下金運推出AI Factory 遠端協作系統，模組式資料中心6個月交付。（業者提供）廣運旗下金運推出AI Factory 遠端協作系統，模組式資料中心6個月交付。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）集團旗下金運（Kentec）今（2）日宣布，推出AI Factory與高密度資料中心的新一代遠端協作系統，由金運與策略合作夥伴共同開發，整合NVIDIA Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在資料中心建置初期，即完成機櫃配置、液冷容量、電力耦合、空間限制與合規風險的前置驗證，且模組式資料中心6個月即可交付。

金運解釋，過去資料中心在設計階段經常發生伺服器選型、冷卻容量、電力配置與現場空間條件未能同步確認的情況，導致後續工程變更、交期延誤與成本增加。

為解決此一問題，這套系統與數家AI伺服器廠展開合作導入，應用於高密度AI伺服器、模組式資料中心與預製型AI Factory專案，未來結合金運科技的資料中心液冷系統、CDU產品線與數位孿生技術後，可望將模組式資料中心從設計、驗證、製造到交付的整體時程縮短至6個月，協助客戶加速AI算力基礎設施落地。

同時，透過新系統，客戶可在Day0概念設計階段，就將GPU機櫃功耗、CDU 容量、一次側與二次側冷卻條件、配電架構、管線路徑與維修空間納入同一個數位孿生工作流，提前完成風險預檢。

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