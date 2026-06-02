輝達啟示錄 陳其邁自豪：高雄是第1個使用代理式AI與物理AI技術的城市

陳其邁自豪說，高雄是第一個使用代理式AI與物理AI相關技術的城市。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨（1）日受邀出席輝達GTC Taipei，他今（2）日於市政會議前受訪時提出感想，強調高雄在智慧城市治理不僅是最早、而且應用規模最大，現在進入代理式AI與物理AI的時代，高雄也是第一個使用相關技術來應用的城市!

陳其邁表示，輝達創辦人暨執行長黃仁勳揭示的是現在已經進入Agentic AI（代理式AI）與 Physical AI（物理AI或實體AI）的時代來臨 ，高雄已經跟NVIDIA（輝達）進行3年多合作，打破局處領域，利用多模方式 ，把城市治理包括交通、水利、環保等各領域整合，進行最有效的模型訓練，運用到解決城市治理的各種痛點。

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陳其邁說，隨著代理式AI與實體AI的時代來臨，「高雄燈塔計劃」也全面對接這些新的技術應用，例如感知到車流量塞車， 如何從模擬到真實世界，進一步連結到交通系統、警察交通疏導；或是在不同情境的物理AI行動，就能對城市治理有更有效的提升。

他強調， 高雄與輝達的「高雄燈塔計劃」，已經有3年多時間，昨天會後並與輝達同仁交換相關經驗，目前在智慧城市治理部分，雙方保持密切協調。

針對高雄全面迎向智慧城市的來臨，陳其邁認為，如何在城市治理運用最新的工具，來解決過去城市所面對的問題，如果到NVIDIA的網站查閱，「高雄在智慧城市治理不僅是最早、而且應用規模最大，現在進入代理式AI與物理AI的時代，高雄也是第一個使用相關技術來應用的城市!」

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