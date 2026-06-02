不只荷姆茲！伊朗還盯上另一條關鍵航道 國際油價再狂飆

伊朗正規劃由軍隊及其盟友全面封鎖荷姆茲海峽（圖），並可能干擾其他重要航運路線後，國際油價週一（1日）收盤大漲逾4%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報導德黑蘭已停止與美國的間接談判，且正規劃由伊朗軍隊及其盟友全面封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並可能干擾其他重要航運路線後，國際油價週一（1日）收盤大漲逾4%。

近幾日中東地區緊張局勢持續升高，伊朗與美國互相發動攻擊，而以色列則在與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝組織交戰期間，下令部隊進一步深入黎巴嫩境內。

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布蘭特原油期貨收每桶94.98美元，上漲3.86美元，漲幅4.2%。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收每桶92.16美元，上漲4.80美元，漲幅5.5%。

兩大原油期貨價格在盤中一度上漲超過6%，但隨後漲幅收斂，原因是美國總統川普（Donald Trump）表示，他並不知道與伊朗的談判已經中止，同時透露他也透過中間人與真主黨接觸，並獲得其不會攻擊以色列的承諾。

在市場樂觀預期美國與伊朗即將達成協議的推動下，兩大原油期貨合約於5月累計下跌17%至19%，創下自2020年3月新冠疫情（COVID-19）重創能源需求以來，最大單月跌幅紀錄。

《塔斯尼姆通訊社》稍早報導指出，德黑蘭與「抵抗陣線」（Resistance Front）已制定行動計畫，該陣線包括伊朗在葉門、黎巴嫩及伊拉克的盟友。計畫內容包括全面封鎖荷姆茲海峽，並啟動包括曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）在內的其他戰線，以「懲罰」以色列及其支持者。

瑞穗證券（Mizuho）執行董事約格（Robert Yawger）在研究報告中指出，曼德海峽位於紅海南端，目前沙烏地阿拉伯每天有400萬至600萬桶原油經由此處運輸。

此次局勢升級，進一步打擊了市場對危機能迅速結束的希望。目前這場危機實際上已使荷姆茲海峽陷入停擺狀態。該海峽是全球石油與液化天然氣供應的重要運輸通道。

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