台股開盤》台積電、記憶體喊衝 指數漲逾500點

台積電、記憶體喊衝，指數漲逾500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股在輝達飆6.26％帶動，4大指數週一全面收紅，台積電ADR亦大漲4.11％，受此激勵，台股週二在晶圓雙雄、記憶體開盤上漲，指數開盤漲51.02點，以45388.93點開出，在台積電大漲40元帶動，指數開高走高，漲542點，來到45879點，不過，在ABF載板、電子零組件、鋼鐵、電機、航運等傳產股逆勢下跌，指數漲勢收斂，然在華邦電、南亞科、台積電買盤力挺下，指數再次發動攻勢，漲點維持在400點之上。

投資者關注美伊和平談判進展，輝達發表新一代AI個人電腦（PC）晶片後股價飆漲，帶領科技股漲勢，美股1日全數收紅。

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道瓊工業指數上漲46.42點，或0.09%，報51078.88點。

那斯達克指數上漲114.19點，或0.42%，報27086.81點。

標普500指數上漲19.90點，或0.26%，報7599.96點。

費城半導體指數上漲136.27點，或1.06%，報12965.65點。

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