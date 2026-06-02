自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》台積電、記憶體喊衝 指數漲逾500點

2026/06/02 09:12

台積電、記憶體喊衝，指數漲逾500點。（資料照）台積電、記憶體喊衝，指數漲逾500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股在輝達飆6.26％帶動，4大指數週一全面收紅，台積電ADR亦大漲4.11％，受此激勵，台股週二在晶圓雙雄、記憶體開盤上漲，指數開盤漲51.02點，以45388.93點開出，在台積電大漲40元帶動，指數開高走高，漲542點，來到45879點，不過，在ABF載板、電子零組件、鋼鐵、電機、航運等傳產股逆勢下跌，指數漲勢收斂，然在華邦電、南亞科、台積電買盤力挺下，指數再次發動攻勢，漲點維持在400點之上。

投資者關注美伊和平談判進展，輝達發表新一代AI個人電腦（PC）晶片後股價飆漲，帶領科技股漲勢，美股1日全數收紅。

道瓊工業指數上漲46.42點，或0.09%，報51078.88點。

那斯達克指數上漲114.19點，或0.42%，報27086.81點。

標普500指數上漲19.90點，或0.26%，報7599.96點。

費城半導體指數上漲136.27點，或1.06%，報12965.65點。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財