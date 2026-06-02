各國央行拋售美債轉買黃金 羅伯特清崎一句話引發市場熱議

全球多國中央銀行正持續減持美國國債，並將資金轉向黃金配置，羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，此反映各國官方機構對黃金作為避險資產的重視程度正在提升。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台X發文指出，黃金價格在過去1年已上漲約65%，相較之下，傳統儲蓄帳戶年利率僅約4%，兩者報酬表現差距顯著。

羅伯特清崎進一步表示，全球多國中央銀行正持續減持美國國債，並將資金轉向黃金配置。他認為，這一趨勢反映出各國官方機構對黃金作為避險資產的重視程度正在提升。

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羅伯特清崎還在發文中以「你看出其中的訊息了嗎？（Get the picture?）」向投資人提出反問，暗示市場資金流向與資產配置變化值得關注。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示「黃金價格上漲勢頭強勁，但同時也伴隨著極高的波動性。儘管各國央行持有黃金作為儲備金，但散戶仍需密切注意其價格波動。」、「當各國央行不再信任紙幣時，你就該開始注意了。」、「只有現在你才說出關於黃金的真相。」、「美元現在就像鉛鎳幣一樣。」、「看來黃金終將閃耀。」等。

但也有網友不認同，稱「我看到的唯一畫面就是那個破產的傻子在給人理財建議。」、「我整個投資生涯都聽說黃金已經過時了。」等。

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