全球航班不敢飛伊朗大改道！「這國家」靠收過路費賺翻了

隨著伊朗戰爭引發周邊空域緊縮，過去長期被視為高風險禁飛區的敘利亞，意外成為國際航班「新捷徑」。圖為敘利亞大馬士革國際機場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火重塑全球航空版圖，隨著伊朗戰爭引發周邊空域緊縮，過去長期被視為高風險禁飛區的敘利亞，意外成為國際航班「新捷徑」。最新數據顯示，今年5月通過敘利亞領空的航班高達1萬1801架次，較戰爭前2月的4267架次暴增逾一倍，也比去年同期大增375%，並為當地帶來可觀過境收益。

《路透》報導，敘利亞民航總局（General Authority for Civil Aviation）統計指出，隨著區域衝突升溫、伊拉克與海灣空域一度關閉，據航班追蹤服務 Flightradar24 與 AirNav 的數據，大量從杜拜、杜哈飛往歐洲的航班改道飛越敘利亞中部，使該國空域重新成為中東—歐洲航線的重要通道。

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市場估算，在今年初敘利亞新政府將單一過境費調整為每架航班499美元（約新台幣1.57萬元）後，僅5月一個月的航班量，就可能替敘利亞創造高達590萬美元（約新台幣1.86億元）收入，成為戰後罕見的「空域紅利」。

值得注意的是，這一波航線回流與中東戰爭直接相關。自2月底美國與以色列對伊朗發動空襲後，區域空域安全性急劇惡化，航空公司被迫重新規劃飛行路線。雖然4月短暫停火後部分空域重啟，但航班普遍選擇穿越敘利亞，以縮短航程與降低燃油成本，因應國際油價因戰爭推升的壓力。

航班追蹤數據平台顯示，目前多數從中東飛往歐洲的長程航班，已不再繞行伊拉克，而改走敘利亞中部空域，讓這個長期因內戰而被航空業避開的國家重新回到全球航線核心。

不過儘管流量暴增，業界仍強調敘利亞空域風險仍高。航空風險監測機構OPSGroup指出，當地目前僅維持「程序管制（Procedural Control）」，屬於最基礎的空中交通管理模式，安全條件仍遠低於國際主流水準。

在基礎設施方面，敘利亞去年底獲土耳其提供雷達與導航系統支援後，大馬士革國際機場（Damascus International Airport）已進行升級，但整體航空管理能力仍被評估為有限。

收費制度方面，敘利亞現行採單一費率制度，每架飛機無論機型大小，一律收取499美元，其中包含430美元（約新台幣1.36萬元）飛行費與69美元（約新台幣2180元）通訊費。相較於前總統阿薩德（Bashar al-Assad）時期按重量或機型收費，新制大幅簡化並提高收益。外界預期，地勤代理商在實務操作中還可能再加收額外服務費。

敘利亞民航總局拒絕對潛在收入與新收費標準評論。

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