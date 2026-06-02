麥當勞宣布大變身！菜單、門市全面升級 CEO最新改革計畫一次看

速食龍頭麥當勞（McDonald’s）將推出一系列改革計劃。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕面對消費者對餐飲品質要求日益提高，以及雞肉、飲料等熱門品類競爭加劇，美國速食業巨頭「麥當勞」（McDonald's）宣布啟動代號「Next」的新成長策略，除測試手工裹粉雞翅、全新雞排等新品外，也將強化咖啡與飲品品質，希望擺脫傳統速食形象，吸引更多家庭客群與年輕消費者。

《彭博》報導，麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，消費者如今不只是追求便宜與快速，更希望獲得更高品質的餐點體驗。隨著競爭對手持續推出新產品，消費者的期待也不斷提高，迫使麥當勞必須加快產品創新腳步。

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麥當勞仍將專注於高CP值與快速服務，但肯普欽斯基表示，顧客「確實要求花同樣的錢獲得更多價值」，如今提供更好的消費體驗變得更加重要。

在新品布局方面，麥當勞正測試多款全新雞肉產品，包括手工裹粉雞翅及手工裹粉雞排。其中，全新雞排未來有望搭配Deluxe McCrispy（豪華麥脆鷄）系列雞肉堡上市，進一步強化品牌在雞肉市場的競爭力，與雞肉專門連鎖速食品牌「Raising Cane's」競爭。

除了雞肉產品外，麥當勞也將推出色彩鮮豔的新款冰飲，將與「荷蘭兄弟咖啡」 （Dutch Bros） 等快速崛起的飲料品牌競爭，希望藉此搶攻年輕族群與飲料市場商機。公司同時檢討咖啡製作標準，包括咖啡豆開封後的使用規範，例如提醒員工開封咖啡豆後應該在多短時間內使用完畢，以提升整體飲品品質。

值得注意的是，麥當勞也正研究導入植物奶選項。目前美國門市僅提供全脂牛奶，但植物奶已逐漸成為全球連鎖餐飲品牌的標準配備。肯普欽斯基坦言，這是公司必須改善的項目之一。

麥當勞表示，未來菜單升級不只是增加新品數量，更希望從食材品質、烹調方式到飲品體驗全面提升，希望讓消費者將麥當勞視為家庭聚餐、朋友聚會等更多元的用餐選擇，而非僅是趕時間時的速食方案。

除了產品創新外，麥當勞也同步推動全球門市升級計畫，可能的方案包括重新設計兒童遊樂區、改善McCafé飲品區展示方式，以及擴大得來速（Drive-Thru）窗口，讓顧客能直接看到餐點製作過程，改善員工休息室，在全球建立更一致的設計風格等。

另一項優先工作，是改善全球超過4萬5000家門市的一致性與細節執行能力。根據麥當勞全球人資長波伊德（Tiffanie Boyd）的說法，公司正在檢討店長與員工培訓制度，同時增加他們品嚐完全按照標準流程製作餐點的機會，高階主管也參與這些訓練課程。

波伊德表示：「漢堡在烤盤上多放30秒，感覺上或許沒什麼差別，但當你真正品嚐出那個差異後，人們就會更願意按照我們的標準執行。」

根據市場研究機構Technomic統計，受惠於Minecraft聯名套餐及超值菜單帶動，麥當勞美國市場銷售已連續4季優於整體速食產業成長表現。如今公司希望透過新品與品質升級策略，延續這股成長動能，進一步鞏固速食市場龍頭地位。

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