不想老本被掏空！老技師點名「2大日系品牌」燒錢車 買必後悔

專家點名，退休族應避開Infiniti與日產2大品牌。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日系車一向以高可靠性、省油耐用著稱，是許多消費者心中的首選。然而，知名諮詢網站 JustAnswer資深機械師派爾（Chris Pyle）特別警告，對於預算固定、經不起預外大筆開銷的退休人士來說，並非所有日系品牌都適合，盲目入手可能會踩到「維修費無底洞」，更直接點名Infiniti與日產2大品牌，應該避開。

日系車在可靠性排名中佔據主導地位是有原因的，豐田、本田、馬自達、速霸陸、日產和三菱的車輛通常只需進行基本保養就能行駛數十萬英里。但為派爾警告說，並非所有日系品牌都值得收入固定的退休人士信賴。

請繼續往下閱讀...

派爾更直接點名應避免的兩大日本汽車品牌與車型：

1是日產（Nissan），其致命傷在「CVT變速箱」，派爾表示，日產在旗下的轎車與休旅車（SUV）中廣泛使用無段變速器（CVT），雖然CVT變速箱省油平順，但往往在毫無預警的情況下突然「災難性損壞」。

他進一步指出，傳統變速箱壞了還可以局部翻修，但CVT只要一壞，通常只能「整具更換」，天價的維修費可能直接花掉退休族3到4個月的社會安全金。

雖然，這一類別涵蓋了大多數新日產轎車和SUV，但派爾特別點名應該避免買日產Armada和Frontier。

另1個品牌則是Infiniti，派爾警告退休人士不要購買該品牌的全係車型。

「我會盡量避開大多數Infiniti車型；它們以電氣故障而聞名，」派爾解釋說。 它們基本上是日產的仿製品，只是配備了更多電子設備，外觀也更吸引人。

問題不僅僅在於可靠性。Infiniti也增加了退休人員不需要也負擔不起的複雜性。

「你花高價買的是各種配置，而不是更好的傳動系統和動力總成，」派爾說。 給１輛車添加太多東西是不行的。對開車頻率不高的退休族來說，只是花高價買了用不到、壞了又極貴的附加功能。

對退休人士來說，Infiniti代表著最糟糕的組合，因車輛維修費用昂貴，但可靠性卻並不比價格更低的日產同類車型高多少。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法